الإمارات تدعو لتعزيز الاستثمار في المياه استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة 2026

دعت الإمارات خلال أسبوع القاهرة للمياه إلى تحويل الالتزامات إلى تنفيذ فعلي لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي.

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال مشاركتها الفاعلة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه ، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون المتبادل وتسريع وتيرة الاستثمارات الضخمة في الحلول المبتكرة للموارد المائية. جاء هذا النداء في ظل التكثيف الكبير للاستعدادات الفنية واللوجستية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ، الذي ستستضيفه مدينة أبوظبي، وذلك بهدف دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الازدهار المشترك، وضمان استدامة كوكب الأرض للأجيال القادمة. وتهدف هذه الجهود إلى تحويل التحديات المائية العالمية إلى فرص استثمارية واقتصادية حقيقية.

رؤية استراتيجيات المياه في التخطيط الاقتصادي

شهد حفل افتتاح الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، التي عُقدت تحت شعار "المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، حضورًا رفيع المستوى تضمّن معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وعددًا من الوزراء وكبار المسؤولين العرب والدوليين. وفي كلمته المهمة، حثّ سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، الحكومات والمستثمرين والشركات على ضرورة وضع قضية المياه في صميم التخطيط الاقتصادي وقرارات الاستثمار الحاسمة. وأكد أن الدعم المالي والشراكات الاستراتيجية لا غنى عنها لتوسيع نطاق تطبيق الابتكارات الواعدة في هذا القطاع الحيوي.

Also read هاميش براون يتوج بلقب جولة هوتيل بلانر للجولف

وشدد المسؤول الإماراتي على أن المياه يجب أن تحتل مكانة محورية في الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، لا باعتبارها مجرد تحدي بيئي يجب التصدي له، بل بوصفها فرصة استراتيجية لتحفيز الابتكار الاستثماري وتحقيق الازدهار المشترك. ودعا إلى الانتقال الفوري من مرحلة الالتزامات اللفظية إلى مرحلة التنفيذ العملي، ومن الابتكار النظري إلى التطبيق الميداني، ومن إدراك المخاطر المرتبطة بنضوب المياه إلى الاستثمار الجاد في تعزيز المرونة المائية. وأوضح أن نهج دولة الإمارات في تحقيق الأمن المائي يستند إلى إرث عريق من الكفاءة في إيجاد الحلول والتعاون، وهو نهج توارثته الأجيال وتعكس تجربة البلاد الناجحة في إدارة الموارد.

تحضيرات قمة الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي

من أبرز الفعاليات التي نظمتها دولة الإمارات بالاشتراك مع السنغال ومصر، كانت جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الخطوة الأخيرة إلى أبوظبي: من الحوار إلى العمل تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026". أعقبت هذه الجلسة مناكشات تقنية مكثفة مع الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية السبعة، حيث جمعت الجلستان وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى قادة من المنظمات الدولية ومؤسسات تمويل التنمية. هدف هذه الاجتماعات كان مراجعة التقدم المحرز في الحوارات التفاعلية السابقة، ودفع المبادرات الجديدة قدماً، وتحديد الفرص الفعلية لتسريع عمليات التنفيذ قبل وبعد انعقاد المؤتمر الكبير.

Advertisement

وأشارت دولة الإمارات إلى المساهمة البارزة لمصر في التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، لا سيما رئاستها المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي المعنون "المياه من أجل كوكب الأرض". وأعربت الإمارات عن تقديرها العميق لجميع الرؤساء المشاركين والدول الأعضاء وأصحاب الشأن الذين بذلوا جهوداً مضنية طوال هذا المسار الطويل. وتستهدف هذه الحوارات التفاعلية الستة جمع الدول والجهات المعنية لتحديد حلول عملية وملموسة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وحشد التمويل اللازم، وتوفير التكنولوجيا والقدرات الفنية اللازمة لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع.

لقاءات ثنائية لتعزيز الأجندة المائية العالمية

على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، عقد سعادة عبدالله بالعلاء سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة للمضي قدماً في المناقشات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وضمان أن يشكل هذا الحدث نقطة تحول جذرية في الأجندة العالمية للمياه. شملت هذه اللقاءات معالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية. كما ضمّ برنامج اللقاءات السيدة مايكا فان جينيكن، مبعوثة مملكة هولندا لشؤون المياه، والسيد أنتي روتافارا، المبعوث الخاص للمياه بجمهورية فنلندا، مما يعكس الطابع العالمي والمحلي المتداخل لهذا الحدث.

وتأتي أهمية هذه الجهود في سياق استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه 2026، وذلك في قصر الاتحادية الرسمية. وقد حضر هذا اللقاء الهام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. وخلال هذا اللقاء، أكّد سعادة عبدالله بالعلاء أهمية إيلاء قضايا المياه اهتماماً سياسياً على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي يمثل فرصة محورية لرؤساء الدول لتعزيز التزامهم القوي بالتعاون الدولي في مجال المياه.

مبادرة الواحة لدعم الابتكار المائي

ودعت دولة الإمارات، خلال جلسات أسبوع القاهرة للمياه، الشركات، والمستثمرين، والمبتكرين، والباحثين، والشباب، وسائر أصحاب الشأن إلى المشاركة الفاعلة في فعالية "الواحة". تُعد "الواحة" مساحة مفتوحة للجميع تقام بالتوازي مع برنامج الأمم المتحدة للمؤتمر، وتهدف إلى عرض حلول مبتكرة للتحديات المائية عبر برنامج متنوع ومعارض تقدم تجارب عميقة وأجنحة للدول. تتيح هذه الفعالية للمبتكرين التواصل المباشر مع شركاء محتملين ومستثمرين، وتدعم انتقال الأفكار الواعدة من مرحلة الفكرة إلى مرحلتي التطبيق والتوسع العملي. وللحصول على مزيد من المعلومات حول المؤتمر ومبادرة الواحة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المعني برعاية المؤتمر.