الإمارات تتصدر نمو تجارة التجزئة في المطارات عالمياً بمعدل 10.5 في المئة

تقرير 'فيوتشر ماركت إنسايتس' يبرز تصدر الإمارات أسواق التجارة بالمطارات بنمو مركب 10.5 في المئة خلال 2026-2036 متفوقة على 7 دول كبرى.

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول ذات النمو المتوقع الأقوى في قطاع تجارة التجزئة داخل المطارات على المستوى العالمي، وفقاً لتحليلات مؤسسة الأبحاث الاستشرافية " فيوتشر ماركت إنسايتس". وقد سجلت الإمارات معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.5 في المئة خلال أفق زمني يمتد من عام 2026 إلى عام 2036، لتتحقق بذلك مكانة ريادية تفوق بها دولاً اقتصادية كبرى أخرى.

فارق تنافسي يرفع حجم السوق الإماراتية

تسبق الإمارات دولاً منافسة قوية في القائمة الثمانية للمقارنة، والتي شملت المملكة العربية السعودية، والبرازيل، وكوريا الجنوبية، واليابان، والولايات المتحدة، وإسبانيا، والمملكة المتحدة. ويصل الفارق بين معدل نمو السوق الإماراتية ومعدل النمو العالمي في هذا القطاع إلى 2.3 نقطة مئوية، حيث يتجه النمو العالمي نحو 8.2 في المئة مقابل 10.5 في المئة للإمارات.

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يعزى هذا التفوق إلى عوامل هيكلية متعددة، أبرزها التوسع الهائل في مرافق الترانزيت داخل مطاري دبي الدولي ومحمد بن راشد آل مكتوم الدولي، بالإضافة إلى المطارات الرئيسية في العاصمة أبوظبي. وتلعب زيادة تدفقات المسافرين العابرين للقارات دوراً محورياً في دفع عجلة الطلب، لا سيما على المنتجات الفاخرة، والعطور، والهدايا التذكارية داخل مباني المسافرين.

استراتيجيات البيع وتحفيز الإنفاق

أدرجت المؤسسة شركة "سوق دبي الحرة" ضمن أبرز اللاعبين العالميين في هذا القطاع، نظراً لعملياتها الواسعة النطاق التي تغطي مطاري دبي الدولي ومحمد بن راشد. وتؤكد التحليلات أن مراكز الطيران الكبرى توفر فرصاً مستمرة للتسوق بين الرحلات، بفضل كثافة حركة المسافرين، وتنوع وجهاتهم، واختلاف احتياجاتهم الشرائية.

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تستفيد السوق الإماراتية بشكل مباشر من تشغيل الرحلات العابرة للقارات على مدار الساعة، مما يضمن تدفقات مستمرة لمسافري الترانزيت aboard الطائرات عريضة البدن. ويشير التقرير إلى أن الذهب، والساعات الفاخرة، وعطور العود تمثل عناصر جذب رئيسية في المتاجر، بينما يعزز تنوع الجنسيات من أهمية توفير مستشاري مبيعات يتحدثون لغات متعددة، وتقديم تشكيلات منتجات تتناسب مع اختلاف الأذواق والقدرات الشرائية.

يرتبط نمو المبيعات بقدرة المشغلين على تحويل الوقت الذي يقضيه المسافر داخل المبنى إلى فرص شرائية فعلية، من خلال تحسين توزيع المتاجر، وتقديم منتجات حصرية، وتسهيل عمليات الدفع والاستلام.

تضخم حجم السوق العالمية والمستقبل الرقمي

قدّر التقرير حجم السوق العالمية لتجارة التجزئة في المطارات بنحو 39.5 مليار دولار خلال عام 2026، بزيادة من 36.5 مليار دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 86.9 مليار دولار بحلول عام 2036، مما يمثل زيادة قدرها 47.4 مليار دولار خلال عشر سنوات، لتتضاعف السوق أكثر من مثلي مستواها الحالي.

تشمل هذه التقديرات مبيعات السلع المعفاة من الرسوم والخاضعة لها، مثل العطور، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والساعات، والمجوهرات، والحلويات، والإلكترونيات. ويستبعد التقرير مبيعات تذاكر الطيران، أو إيرادات مواقف السيارات، أو المتاجر المعفاة من الرسوم خارج المطارات، وكذلك خدمات المطاعم المستقلة داخل المباني.

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يتوقع التقرير ارتفاع متوسط الإنفاق على التجزئة لكل مسافر مغادر من 7.75 دولاراً في 2026 إلى 11.29 دولاراً بحلول 2036. وتحتفظ المتاجر الواقعة في مسارات الوصول إلى البوابات بحصة متوقعة تبلغ 74 في المئة من قيمة قنوات الشراء في 2026، مستفيدة من عرض المنتجات مباشرة وإتاحة تجربتها.

تباين معدلات النمو بين الدول السبع المنافسة

فيما يتعلق بالدول الأخرى المدرجة في المقارنة، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات، بتوقعات نمو سنوي مركب تبلغ 9.8 في المئة، مدعومة بتوسعات مطاري الرياض وجدة، وحركة السياحة والحج والعمرة. وتلتها البرازيل بنمو 9.2 في المئة، ثم كوريا الجنوبية بنحو 9.1 في المئة.

سجلت اليابان نمواً متوقعاً يبلغ 8.8 في المئة، والولايات المتحدة 8.6 في المئة، وإسبانيا 8.5 في المئة، والمملكة المتحدة 8.1 في المئة. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الطلب المسبق رقمياً مع الاستلام من المطار إلى نطاق يتراوح بين 24 في المئة و28 في المئة بحلول 2036، مقارنة بـ10 إلى 12.5 في المئة في 2026، مما يفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى المسافر قبل دخوله المطار عبر التطبيقات وبرامج الولاء.