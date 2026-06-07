الإمارات تستقبل أعدادًا متزايدة من الأثرياء والمشاهير عام 2026 رغم التوترات الإقليمية

تستمر الإمارات في جذب أصحاب الثروات العالية والمشاهير العالميين بفضل سياسات الإقامة طويلة الأمد والبيئة الاستثمارية التنافسية، مما يعزز دور دبي كمركز إقليمي لإدارة الثروات والعقارات الفاخرة.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جذب الأثرياء ومن أصحاب الشهرة العالمية خلال عام 2026 على الرغم من تفاقم التوترات الإقليمية والهجمات الإيرانية المتلاحقة. يأتي ذلك نتيجة للسياسة الجريئة التي تتبعها الدولة في منح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، فضلاً عن البيئة الاستثمارية التي تتسم بالتنافسية والقوة، والسوق العقاري الفاخر الذي يشهد نشاطًا متزايدًا في المشاريع ذات القيم العالية.

وقد أشارت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية متخصصة في تتبع هجرة الثروات، بينها شركة Henley & Partners، إلى أن الإمارات لا تزال تحتل مكانة الصدارة بين الوجهات العالمية التي تستقطب أصحاب الثروات الصافية الفائقة. يأتي هذا في ظل اتجاه عالمي متسارع نحو إعادة توزيع مقرات السكن والاستثمار للأفراد ذوي الموارد المالية الكبيرة، الذين يسعون إلى بيئات تنظيمية مستقرة ومرنة توفر كفاءة ضريبية عالية وجاذبية استثمارية مستدامة.

وفي تقرير Global Wealth Migration Review، تم تسليط الضوء على أن تدفقات الأثرياء على الصعيد العالمي تتجه بشكل متزايد إلى المراكز المالية التي توفر استقرارًا تشريعيًا وبنية تحتية متقدمة. وقد ساهم ذلك في تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي لإدارة الثروات، وتأسيس مكاتب عائلية وشركات استشارية متخصصة في الخدمات الاستثمارية. خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026، برز عدد من الحالات المرتبطة بمشاهير عالميين ورياضيين بارزين اختاروا الإقامة الجزئية أو امتلاك العقارات أو توسيع أنشطتهم الاستثمارية داخل الإمارة.

من أبرز هؤلاء اللاعب الأسترالي السابق في الكريكيت بريت لي، الذي اشترى منزلًا سكنيًا في دبي، ما عكس توجهه نحو الاستقرار في الإمارات. كما تم الإعلان عن سجل النجم السابق للفنون القتالية المختلطة فرانسيس نغانو بشراء وحدة سكنية فاخرة في نخلة جميرا، ما يعكس استمرار الطلب المتزايد من الرياضيين العالميين على العقارات المطلة على الواجهة البحرية.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتبطت أسماء أخرى من عوالم الأعمال والرياضة، مثل بترا إكليستون، بأنشطة استثمارية وعقارية في دبي، في إطار سعي العائلات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية إلى تنويع الأصول عبر الأسواق العالمية. وتعكس البيانات الصادرة عن مؤسسات استشارية دولية أن سوق العقارات الفاخرة في دبي أصبح من أسرع الأسواق نمواً على الصعيد العالمي، مع طلب مستمر على المشاريع السكنية عالية القيمة في مناطق مثل وسط المدينة، نخلة جميرا، جبل علي وغيرها.

يجمع النمو المتواصل بين الإقامة الجزئية وامتلاك الأصول العقارية والاستثمارية في نموذج مرن ومتعدد المراكز، ما يعزز مكانة الإمارات كأحد أبرز مراكز تدفقات رأس المال الخاص في العالم خلال عام 2026





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