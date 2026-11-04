الإمارات تتصدر السياحة العلاجية ببنية تحتية متطورة وخدمات متخصصة

تستقطب الإمارات مرضى دولاً للعلاج المتخصص بفضل 13772 منشأة صحية و33 مليار دولار حجم السوق، مع نمو قطاع دبي بنسبة 7% وتركيز على الطب الدقيق.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كقوة عظمى عالمية في قطاع الرعاية الصحية و السياحة العلاجية ، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وقدرات تخصصية فريدة. تسعى الدولة لجذب حالات طبية معقدة ومرضى دوليين يهدفون لإجراء جراحات دقيقة وعلاجات متقدمة في مجالات الأورام والأمراض النادرة، مما يعزز حضورها على خريطة الصحة العالمية.

إحصائيات حجم السوق والمنشآت الصحية

كشفت بيانات تقرير الطاقة الاستيعابية للرعاية الصحية في الإمارات للربع الثاني من عام 2026، الصادر عن مؤسسة "زافيس"، عن وجود 13 ألفاُ و772 منشأة صحية على مستوى الدولة. يتضمن هذا الرقم 173 مستشفى و6854 عيادة ومركزاُ صحياُ، بالإضافة إلى توفير 18 ألفاُ و500 سرير طبي.

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تشير التقديرات الصادرة عن مؤسسة "بيو نيكسوس" إلى أن قيمة سوق الرعاية الصحية في الدولة خلال العام الجاري تقدر بنحو 30 إلى 33 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس شمولية أنشطة القطاع الصحي الوطني ولا تقتصر فقط على إيرادات السياحة العلاجية المباشرة، مما يدل على اتساع نطاق الاستثمارات.

نمو قطاع دبي والتكامل السياحي

تظهر مؤشرات القطاع في دبي حجم التوسع المطرد الذي تشهده المنظومة الصحية المحلية في الإمارة. ارتفع عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي إلى 5931 منشأة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 5541 منشأة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

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يشكل هذا الارتفاع نمواُ بلغ 7% في عدد المرافق الصحية، بينما ارتفع عدد المهنيين الصحيين المرخصين إلى 70 ألفاُ و566 مهنياُ، مقابل 66 ألفاُ و277 مهنياُ، بزيادة بلغت 6.5% وفق بيانات هيئة الصحة في دبي.

تستفيد الإمارة أيضاً من مكانتها السياحية العالمية، إذ استقبلت خلال عام 2025 نحو 19.59 مليون زائر دولي، بزيادة 5% وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة. هذا الرقم الضخم يعزز إمكانات الربط بين الخدمات السياحية والعلاجية، دون أن يعكس أعداد القادمين لأغراض العلاج تحديداً.

التركيز على الطب الدقيق والتقنيات المتطورة

في أبوظبي، تتجه الاستثمارات بصورة متزايدة إلى الطب الدقيق وعلاج الأورام والأمراض النادرة والعلاجات الجينية، إلى جانب البحوث السريرية. شهد عام 2025 الإعلان عن مشروع لإنشاء أول منشأة للعلاج بالأيونات الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي ذلك ضمن حرم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بهدف توفير تقنية متقدمة لعلاج الأورام تتميز بدقتها العالية في استهداف الخلايا السرطانية. يعكس هذا التطور التزام الدولة بتوسيع القدرات التخصصية لجذب المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات غير متوفرة محلياً في بلدانهم.

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رؤى خبراء القطاع والمستقبل المتوقع

أوضح الدكتور جعفر خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لعيادتي "إيون" و"إستيتكس إنترناشيونال"، أن دبي تدخل مرحلة جديدة ترتكز على الديمومة الصحية والطب الوقائي. تستهدف استراتيجية دبي للديمومة الصحية، المعتمدة عام 2026، تحقيق نمو سنوي بنحو 31% ومساهمة اقتصادية تتجاوز 35 مليار درهم خلال العقد المقبل.

أشارت الدكتورة شانيلا لايجو، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات ميدكير، إلى تزايد استقطاب المرضى المصابين بأمراض نادرة ومعقدة من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وأوضحت أن بعض الحالات التي كانت تتجه سابقاً إلى الولايات المتحدة أصبحت تختار دبي، في ظل توافر الخبرات والتقنيات المتقدمة.

من جانبه، أكد سهيل عطا الله، مدير العمليات السريرية في مبادلة للرعاية الصحية بدبي، أن الإمارة تستفيد من الجمع بين المستشفيات المعتمدة دولياً والتقنيات الحديثة. وأشار إلى أن الأمراض الجينية وجراحة العظام والروماتيزم من أبرز التخصصات التي تقدمها المؤسسة للزوار الدوليين.