الإمارات العربية المتحدة تواصل توسيع البنية التحتية لمطاري دبي وأبوظبي بتكاليف ضخمة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً في قطاع النقل الجوي والخدمات اللوجستية، من خلال تنفيذ استراتيجيات طموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكات الربط الدولي. وتُظهر البيانات الصادرة عن الجهات المشغلة للمطارات والناقلات الوطنية استمرار الاستثمارات المكثفة في رفع الطاقة الاستيعابية، مما يعكس التزام الدولة بتلبية متطلبات النمو المستمر للقطاع. وتبرز هذه الجهود الدور المحوري لمطاري دبي وأبوظبي، والناقلتين الرئيسيتين، طيران الإمارات و الاتحاد للطيران ، في تحقيق هذا التوازن بين التطور التقني والتوسع الجغرافي.

أرقام قياسية لحركة المسافرين في مطارات دبي

سجل مطار دبي الدولي أداءً غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث استقبل 50.4 مليون مسافر، بواقع 18.8 مليون مسافر خلال الربع الثالث وحده. وكان شهر أغسطس هو الأكثر ازدحاماً باستقباله 6.6 ملايين مسافر، مع تعامل المطار مع إجمالي 243 ألف حركة طائرات و1.215 مليون طن من الشحن الجوي. ويرتبط المطار حالياً بـ235 وجهة في 101 دولة عبر 57 شركة طيران، مما يؤكد شبكيته الواسعة وقدرته على استيعاب التدفقات الضخمة من الركاب والبضائع بكفاءة عالية.

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تتوازي هذه الأرقام مع مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليار درهم، تجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها فيها 7.5 مليارات درهم. يشمل البرنامج تحسين جسر الوصول إلى المبنى رقم 3، وتطوير شبكة الطرق والمداخل المؤدية إلى المبنيين رقم 1 و3، بالإضافة إلى تحديث ساحات الطيران لتعزيز المرونة التشغيلية. كما تستهدف المشاريع توسيع مرافق صعود الطائرات عن بُعد وأنظمة مناولة الأمتعة، لدعم عمليات فلاي دبي وخطط توسع أسطولها.

مشاريع استراتيجية بقيمة 80 مليار درهم في آل مكتوم

يُعد مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي حجر الزاوية في الطموحات المستقبلية لمطارات دبي، حيث تم ترسية مجموعة جديدة من العقود بقيمة تقارب 56.5 مليار درهم. وارتفع بذلك إجمالي قيمة العقود المنفذة في المشروع الاستراتيجي إلى نحو 80 مليار درهم، مما يضعه في مرحلة الإنشاءات واسعة النطاق. تشمل هذه الإنشاءات بناء مباني المسافرين الجديدة، وبوابات الطائرات، ومرافق النقل والطاقة، والبنية التحتية الرئيسية التي ستدعم النمو المستقبلي للقطاع.

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تهدف هذه التوسعات الضخمة إلى ترسيخ مكانة دبي في صدارة مراكز الطيران العالمية، مع ضمان تلبية كافة متطلبات التشغيل المستقبلية. وتركز المشاريع على تطوير المرافق الحيوية مثل مركز دبي ورلد سنترال، بما يعزز قدرة المطار على التعامل مع الأحجام المتزايدة من الشحن الجوي والركاب، ويعزز كفاءة العمليات التشغيلية بشكل شامل.

مؤشرات نمو مطاري أبوظبي والشارقة

سجلت مطارات أبوظبي نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث استقبلت 8.61 مليون مسافر بزيادة 1.4% مقارنة بالعام السابق. واستقبل مطار زايد الدولي وحده 8.45 مليون مسافر بنمو 1.2%، مع تحقيق الشحن الجوي 225298 طناً بزيادة 11.4%. كما سجل المطار 49,427 حركة طائرة، ووسع شبكته لخدمة 124 وجهة، مقارنة بـ112 وجهة العام الماضي، لتعزيز شراكاته مع شركات عالمية مثل كوندور والخطوط الملكية الأردنية.

في الشارقة، استقبل مطار الشارقة الدولي 11,601,728 مسافرًا بين يناير وسبتمبر 2026، مع تجاوز عدد المسافرين للعام الكامل 2025 لنحو 19.4 مليون مسافر، بنمو 13.9% مقارنة بعام 2024. وتبلغ قيمة حزمة المشاريع التطويرية للمطار 2.4 مليار درهم، تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً بحلول نهاية عام 2027، مع توظيف الحلول الرقمية المتقدمة لتحسين الخدمات.

توسعات الناقلات الوطنية وتحديث الأساطيل

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق خط جوي مباشر يومي بين دبي وهلسنكي، لأول رابط جوي مباشر على مدار العام مع فنلندا. وتتواصل الشركة في تحديث أسطولها الضخم الذي يضم 219 طائرة، حيث وصلت عدد الطائرات المحدثة إلى 104 طائرة، مع استهداف 116 طائرة بحلول ديسمبر 2026. كما زاد عدد الطائرات المزودة بالدرجة السياحية الممتازة إلى 137 طائرة، مع خطة لرفع العدد إلى 155 طائرة بنهاية العام، لتحسين تجربة المسافرين.

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من جانبها، وسعت الاتحاد للطيران شبكتها الدولية عبر إطلاق خمس وجهات جديدة في الصين خلال أبريل 2026، هي شنغهاي وقوانغتشو وتشنغدو وهانغتشو وشنتشن، بواقع 28 رحلة أسبوعية إضافية. وفي يونيو، أطلقت رحلات مباشرة إلى كراكوب وبولندا، وبالما دي مايوركا بإسبانيا، ودمشق وزنجبار، مما يعزز حضورها في الأسواق الأوروبية والآسيوية ويربط مراكز التجارة العالمية بمحطاتها الرئيسية.