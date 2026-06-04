الإمارات الأولى عالمياً كأفضل وجهة للاستثمار العقاري وفق مؤشر أراد

أظهر مؤشر أراد للاستثمار العقاري أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية عالمية، حيث أبدى 56% من المستثمرين العالميين اهتماماً بالسوق العقاري الإماراتي، متفوقة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. يعكس الاستطلاع ثقة المستثمرين بفضل الاستقرار والعوائد المرتفعة وسهولة التملك.

كشف مؤشر أراد للاستثمار العقاري في الإمارات الذي أعدته Penta Group، المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الأبحاث، أن الدولة جاءت في المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية عالمياً.

أبدى 56% من المستثمرين العالميين اهتماماً جدياً بالسوق العقاري الإماراتي، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق المشمولة بالدراسة، متقدمة على الولايات المتحدة 54% والمملكة المتحدة 41% وفرنسا 28% وإسبانيا 27%. أجري الاستطلاع في الفترة من 1 إلى 23 أبريل عبر 12 سوقاً رئيسياً، وشمل 689 مستثمراً عقارياً.

يعد هذا البحث الأول من نوعه الذي يرصد توجهات المشترين الدوليين تجاه السوق العقاري الإماراتي منذ بدء الأحداث الإقليمية في 28 فبراير، لتواصل الإمارات تصدرها كإحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم رغم التحديات الإقليمية الأخيرة، وفقاً للاستطلاع الجديد لـ أراد. بلغ مستوى الإلمام بالفرص المتاحة في القطاع العقاري الإماراتي 51%، وهو ما يوازي مستوى الإلمام بسوقي المملكة المتحدة 51% والولايات المتحدة 53%.

تبرز جاذبية الإمارات بشكل خاص لدى مستثمري الأسواق القريبة، إذ صنفها 91% من المستثمرين الهنود، و92% من المستثمرين المصريين، و85% من المستثمرين السعوديين ضمن أبرز 3 وجهات مفضلة لديهم للاستثمار. على صعيد المستثمرين الأوروبيين، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كوجهة خارج بلد الإقامة لكل من المستثمرين الفرنسيين 63% والألمان 60% والسويسريين 57%. شكلت فرص تحقيق عوائد مرتفعة الدافع الاستثماري الأول عالمياً بنسبة 38%، حيث وضعها المستثمرون الأستراليون 57% والإسبان 56% والبريطانيون 41% على رأس أولوياتهم.

يمثل عامل الأمان والاستقرار العنصر الحاسم لدى المستثمرين الصينيين 65% والألمان 58%، حيث تعد المنظومة التنظيمية والاستقرار السياسي والشفافية التشريعية في الإمارات من أبرز عوامل الثقة في بيئتها الاستثمارية. أشار 34% من المشاركين إلى سهولة الشراء والتملك كعامل رئيسي، وترتفع هذه النسبة إلى 57% بين المستثمرين السعوديين و41% بين المستثمرين المصريين، ما يعكس سمعة الدولة كبيئة ميسرة ومحفزة للمستثمرين.

قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أراد: تؤكد النتائج ما لمسناه في أدائنا على مستوى المبيعات، حيث إن المستثمرين الدوليين يدركون المزايا الهيكلية التي تتمتع بها الإمارات، من نضج تنظيمي وسجل أداء ثابت، وأسس اقتصادية متينة، حتى في ظل التحديات الأخيرة. لطالما كانت القدرة على التكيف السريع ركيزة صعود الإمارات كوجهة استثمارية عالمية؛ سواء خلال الجائحة أو الأزمات المالية، أثبتت الدولة مراراً أنها تتأقلم بسرعة تفوق أي سوق آخر في العالم.

تكشف هذه المعطيات مجتمعة عن صورة واضحة لمكانة دولة الإمارات الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي، بوصفها سوقاً يتصدر في المعايير الأهم لدى المستثمرين؛ ألا وهي العوائد، والاستقرار، والكفاءة الضريبية، وسهولة الوصول. يتزامن نشر هذه الدراسة مع إعلان الدولة عن استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية، من بينها مشروع خط المترو الذهبي في دبي بقيمة 34 مليار درهم، وأول شبكة تجارية لسيارات الأجرة الجوية في العالم، والمحور الاتحادي الرابع بقيمة 6 مليارات درهم لتعزيز الربط بين الإمارات وتخفيف الازدحام.

تؤكد نتائج الدراسة متانة السوق الإماراتي وصوابية استراتيجية أراد في التوسع نحو أسواق واعدة مماثلة تشمل المملكة المتحدة وأستراليا. تتجاوز قيمة مشاريع الشركة قيد التطوير 130 مليار درهم عالمياً، فيما صممت مجتمعاتها لتقديم نمط حياة جاذب وجودة وقيمة طويلة الأمد تواكب تطلعات المشترين الدوليين المتنامية. هذا السياق يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية رائدة، حيث تظل الدولة ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تنافسية تدعم النمو المستدام وتلبي احتياجات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

كما تعكس النتائج ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تجاوز التحديات الإقليمية والعالمية بفضل سياساته الحكيمة ورؤيته المستقبلية. تمثل هذه الدراسة دليلاً إضافياً على أن الإمارات تظل الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية واستقرار طويل الأمد في سوق عقاري ديناميكي ومبتكر





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استثمار عقاري الإمارات مستثمرون دوليون أراد وجهة استثمارية

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