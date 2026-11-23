أعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق المساعد الذكي ميره المعتمد على الذكاء الاصطناعي المساعد، لاستبدال الأنظمة التقليدية بخدمة شخصية شاملة تبدأ في مارس 2027 لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين.

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات والمساعد الحكومي الشخصي ميره في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التطوير الحكومي، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الوزراء والقيادات الحكومية.

إطلاق ميره بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد

يُعد المساعد الحكومي الشخصي ميرا نموذجاً جديداً للتفاعل مع الخدمات الحكومية، حيث يعمل على هاتف كل مواطن ومقيم وزائر لتقديم تجربة حكومية أكثر سهولة وسرعة واستباقية، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أكد أن الهدف هو جعل حكومة دولة الإمارات الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات.

Also read مدارس دبي تكثف استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2026-2027

يعتمد النظام الجديد على واجهة واحدة لجميع خدمات الحكومة الاتحادية، تسمح للمتعبير بالتحدث إلى المساعد بلغته البسيطة وطلب الخدمة الحكومية مباشرة، حيث يقوم المساعد بتنفيذها له دون الحاجة إلى معرفة الإجراءات المعقدة أو البحث عن الخدمات بشكل يدوي، مما يعكس انتقالاً جذرياً من مجرد تقديم المعلومات إلى الإنجاز الفعلي للمعاملات.

استراتيجيات التنفيذ والتكامل المؤسسي

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن إطلاق الشكل الجديد للخدمات الحكومية يجسد رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الانتقال من حكومة تقدم الخدمات إلى حكومة تفهم احتياجات المتعاملين وتستبقها وتنجزها بالذكاء الاصطناعي المساعد، مما يتطلب إعادة تصميم التجربة الحكومية بالكامل.

Advertisement

ويتمثل دور المساعد ميره في فهم احتياجات المستفيدين من خلال محادثة مباشرة، مما يمكنه من تحديد الخدمة المناسبة واستكمال خطواتها، بما في ذلك مراجعة البيانات وتأكيد الطلبات وإنجاز المعاملات، دون أن يقتصر دوره على الإجابة عن الاستفسارات فحسب بل يمتد إلى المساعدة الفعلية في إنجاز الخدمات بتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

تأثير ميره على تجربة المستفيدين

يمكّن المساعد الحكومي الشخصي المتعامل من معرفة وثائقه الحكومية وتوفير خدماته الحكومية على مدار 24 ساعة ومن أي مكان، سواء كان ولي أمر طالب في مدرسة حكومية يسأل عن مستوى ابنه الدراسي، أو مريضاً يتابع مواعيده ويتحدث مع طبيبه عبر الهاتف، أو مستثمراً يجدد عقوده.

كما يستفيد من هذه الخدمة المتقاعدون الذين يسألون عن معلومات رواتبهم التقاعدية، والمواطنون الذين يجددون جوازاتهم أو بطاقاتهم الوطنية، مما يجعل التعامل مع الحكومة أكثر قرباً من الحياة اليومية للأفراد والأسر وأصحاب الأعمال، ويعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات من خلال توفير الأوقات والجهد.

جدول الإطلاق والتوسع المستقبلي

تم الإعلان عن أن الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن المرحلة الأولى ستكون جاهزة للإطلاق الفعلي في مارس 2027، على أن تتوسع حزم الخدمات تدريجياً بعد ذلك، في خطوة تتجاوز التحول الرقمي نحو تجربة أكثر ذكاءً وتكاملاً كما صرح سمو الشيخ منصور بن زايد على حسابه في منصة إكس.

Advertisement

وتستهدف الرؤية طويلة المدى أن تصل الخدمات إلى الناس أينما كانوا، وأن تتكامل الجهات الحكومية لإنجاز معاملاتهم بأقل وقت وجهد، حيث يقاس نجاح العمل الحكومي بما يحدثه من فرق في حياة الناس، مما يؤكد طموح الإمارات في قيادة الابتكار الحكومي عالمياً.