الإمارات تشارك بوفد رفيع في قمة الاستثمار بتورونتو لتعزيز شراكتها مع كندا

شاركت الإمارات بوفد رفيع في قمة الاستثمار بتورونتو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كندا، مع التركيز على المعادن والطاقة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار التي عُقدت في تورونتو خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا. وجاءت المشاركة ضمن توجه إماراتي مستمر لتوسيع العلاقات مع الشركاء الدوليين وفتح فرص استثمارية جديدة.

وضم الوفد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا. ورافق المسؤولين ممثلون عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، من بينها أدنوك وألتيرا ولونيت ومبادلة وموانئ دبي العالمية.

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تفاصيل الوفد الإماراتي ومشاركته في القمة

شكّلت مشاركة الوفد محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع. وحضور ممثلين عن شركات في قطاعات متنوعة يعكس حجم الاهتمام الإماراتي بتحويل التفاهمات إلى مشاريع عملية.

وركزت المباحثات التي جرت خلال القمة على القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة بين الجانبين. وتسهم هذه المباحثات في إتاحة المجال أمام فرص استثمارية نوعية وشراكات طويلة الأمد.

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القطاعات ذات الأولوية في الشراكة مع كندا

وفي مقدمة القطاعات التي تناولتها المباحثات المعادن والطاقة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية. وتمثل هذه المجالات ركائز رئيسية للتعاون بين الاقتصادين في المرحلة المقبلة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع. وأوضح أن الدولة حريصة على الاستفادة من الفرص المتاحة في هذه القطاعات، بما يدعم زيادة التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المتبادلة.

وشدد معاليه على أهمية تحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة. ويهدف ذلك إلى بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة، تدعم النمو والازدهار المتبادل بين البلدين.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وحجم التجارة

تأتي هذه المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكندا، المعروفة باسم CEPA، بوقت قياسي في 24 يوليو 2026. وتمثل الاتفاقية ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن اختتام المفاوضات في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار. كما يفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتستهدف الاتفاقية توسيع الوصول إلى الأسواق وخفض الحواجز التجارية، إلى جانب تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين الجانبين. ويُنظر إليها بوصفها أداة لترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى نتائج ملموسة.

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مكانة كندا والإمارات في التجارة الإقليمية

من جانبه، أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا بوصفها شريكاً اقتصادياً مهماً للإمارات في أمريكا الشمالية. وبلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

كما أوضح معاليه أن الإمارات تُعد أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط. ويعكس ذلك قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.

وتوفر مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وفي المقابل يتيح السوق الكندي فرصاً واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.

وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف نقل العلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً. ويشمل ذلك توسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.

وتعكس مشاركة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا. كما تؤكد حرصها على ترجمة الزخم الإيجابي إلى مشاريع نوعية تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.