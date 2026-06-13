الإمارات تحافظ على تصنيفات سيادية مرتفعة مع نظرة مستقبلية مستقرة من موديز وفيتش

وكالتا موديز وفيتش تعززان تقييمهما الإيجابي للاقتصاد الإماراتي، مشيرتين إلى مستويات عالية من الدخل، تنوع اقتصادي، هوامش مالية واسعة، وحوكمة قوية، ما يعزز ثقة الأسواق العالمية في قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

في أقل من شهر، حظيت دولة الإمارات بدعم قوي من كبرى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث أصدرت كل من وكالة موديز ووكالة فيتش تقييمات سيادية مرتفعة أثبتت صلابة ال اقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك نتيجة لاحتياطيات مالية هائلة، ومؤسسات قوية، وسياسات اقتصادية تدعم مسار التنويع والنمو المستدام. وقد أكدت موديز أن تصنيف الحكومة الإماراتية يظل عند مستوى Aa2 للعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى ارتفاع مستويات دخل الفرد، وتنوع الاقتصاد، والقدرة على امتصاص الصدمات، إلى جانب هوامش مالية واسعة تمكن الدولة من مواجهة التقلبات.

كما أبرزت الوكالة أن القوة في الحسابات الخارجية ووفرة الاحتياطيات الأجنبية أسهمت في إبقاء سقف التصنيف الائتماني عند أعلى مستوى ممكن Aaa، مما يعكس استقراراً ائتمانياً نادراً في ظل الظروف الجيوسياسية المتقلبة بالمنطقة. من جانبها، أكدت وكالة فيتش قبل أسابيع قليلة أن التصنيف السيادي الطويل الأجل للإمارات بالعملة الأجنبية يظل عند مستوى -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الفيش أن الاقتصاد الإماراتي يتميز بمرونة استثنائية وقدرة عالية على امتصاص الصدمات بفضل قوته المالية والخارجية.

كما أشادت الوكالة بمستويات الحوكمة والاستقرار المؤسسي، معتبرةً أن الإمارات تحتل مراتب متقدمة في مؤشرات الحوكمة وسيادة القانون، ما يعزز الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية والاستثمارية. يأتي هذا التقييم الإيجابي بالتوازي مع مسارات تصدير بديلة للنفط عبر خط أنابيب حبشان‑الفجيرة، وجهود حكومية مستمرة لتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والكوادر المتخصصة.

التوافق بين تقييمات موديز وفيتش خلال فترة زمنية قصيرة يشير إلى إجماع دولي على قوة الأسس الاقتصادية والمالية للإمارات، وقدرتها على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية. يرى مراقبون أن تجديد الثقة من أكبر وكالات التصنيف يمثل رسالة واضحة للأسواق والمستثمرين أن الإمارات لا تزال من أكثر الاقتصادات أماناً واستقراراً في المنطقة، وأن احتياطياتها المالية الضخمة ومؤسساتها القوية تمنحها مرونة استثنائية في مواجهة مختلف السيناريوهات الاقتصادية.

ومع تثبيت التصنيفات السيادية عند مستويات مرتفعة والحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، تستمر الإمارات في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال، وتثبت أنها اقتصاد قادر على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة





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