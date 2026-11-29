تحليل شامل لتطور الناتج المحلي والإجمالي في الإمارات، الذي قفز من 700 مليون إلى 552 مليار دولار، بمتوسط نمو سنوي مركب يفوق المعدل العالمي بمقدار الضعف خلال نصف قرن.

سجّل الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وتيرة نمو استثنائية خلال النصف قرن المنصرم، حيث بلغ متوسط النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي 13.2 %، متفوقاً بشكل واضح على المعدل العالمي الذي بلغ 6.9 % خلال الفترة الممتدة من عام 1970 إلى عام 2024. ولم يكن هذا الارتفاع مجرّد أرقام إحصائية، بل شكّل تحولاً هيكلياً شاملاً أعاد رسم موقع الدولة في الخريطة الاقتصادية العالمية، محوّلاً إياها من اقتصاد ناشئ محدود إلى قوة صناعية وخدمية وتجارية كبرى.

تحول حجمي يفوق الضعف في خمسة عقود

ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نحو 700 مليون دولار أمريكي في عام 1970، ليصل إلى 552 مليار دولار في عام 2024، مسجلاً تضاعفاً بحوالي 789 مرة خلال 54 عاماً. وتشير البيانات إلى أن قيمة الاقتصاد تضاعفت نحو 789 مرة، مع زيادة إجمالية تجاوزت 551 مليار دولار، حيث تحقق نحو 81 % من هذه الزيادة المطلقة منذ بداية عام 2000. وكان الاقتصاد قد وصل إلى 44 مليار دولار في عام 1980، ثم تجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2000، قبل أن يرتفع إلى 308 مليارات دولار في عام 2010، ثم 434 مليار دولار في عام 2019.

Also read أرباح «نيسان» تهبط 96 % إلى 13.2 مليون دولار في الربع الثاني

مقارنة أداء تفوق المعايير العالمية والإقليمية

يكشف التحليل المقارن تفوقاً واضحاً للأداء الإماراتي على المستويين العالمي والإقليمي، إذ يتجاوز المعدل المحلي البالغ 13.2 % المعدلات المرجعية بمسافة كبيرة. فقد كان الفارق 6.3 نقاط مئوية عن المتوسط العالمي البالغ 6.9 %، كما تفوق على متوسط الدول العربية الذي بلغ 8.6 %، ومتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 8.3 %. ويعكس هذا الأداء استمرارية التوسع في البنية التحتية والموانئ والمطارات والخدمات المالية، مما أسهم في بناء بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب الاستثمارات وتطوير الأنشطة الإنتاجية.

Advertisement

نمو حقيقي يعكس التوسع في الإنتاج الفعلي

تقدم مؤشرات الناتج المحلي وفقاً لتعادل القوة الشرائية بأسعار 2021 الثابتة قراءة أعمق للنمو، حيث ارتفع الناتج من 211 مليار دولار دولي في عام 1990 إلى 766 ملياراً في عام 2024. ووصل متوسط النمو السنوي المركب وفق هذا المقياس إلى 3.9 %، متفوقاً على المتوسط العالمي البالغ 3.2 %، ومتوسط الدول العربية البالغ 3.5 %، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 3.6 %. وقد تضاعف الناتج وفقاً لهذا المقياس نحو 3.6 مرات خلال 34 عاماً، مع وصول القيمة إلى 487 ملياراً في عام 2010، ثم 688 ملياراً في عام 2019.

أبعاد الدخل القومي ومستقبل المسار الاقتصادي

تكشف مؤشرات الدخل القومي الإجمالي عن بعد إضافي لهذا التحول التاريخي، حيث بلغ 941 مليار دولار دولي وفق تعادل القوة الشرائية في عام 2024. ويعكس هذا الرقم اتساع الدخل المرتبط بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التفوق الإماراتي لم يرتبط بارتفاع الأسعار فحسب، بل صاحبه توسع فعلي في حجم النشاط الاقتصادي. وتؤكد هذه السلسلة من المؤشرات، التي يحللها مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قدرة الاقتصاد على الاستدامة والنمو المتواصل.