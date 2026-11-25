وزير الاقتصاد يوجه رسالة للدوليين حول تفوق الإمارات في ريادة الأعمال والتمويل، مع توقعات بنمو اقتصادي قوي بدعم من الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

أكد معالي عبدالله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد والسياحة، خلال افتتاحه للدورة الثانية من قمة "دويرز دبي"، أن الدولة تستهدف بوضوح الانحياز لتصبح من أفضل الوجهات العالمية لتوسع الشركات الناشئة، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تسهل وصولها إلى التمويل، والكفاءات البشرية، والأسواق الخارجية.

إستراتيجيات الدعم المالي والابتكار التقني

تستهدف المبادرة الحكومية المعروفة باسم "مستقبل 100"، والتي يعمل عليها الآن، بشكل رئيسي مساعدة الشركات التي تأسست داخل الإمارات على توسيع عملياتها التجارية والانطلاق إلى الأسواق العالمية، مما يمثل نقلة نوعية من مرحلة التأسيس الأولية إلى مرحلة التوسع والنمو.

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وأثبتت الإمارات تفوقها الكبير في هذا القطاع حيث تصدرت الترتيب العالمي في ريادة الأعمال للعام الخامس على التوالي، كما حلت في المركز الثاني عالمياً من حيث تمويل رواد الأعمال وسهولة الوصول إلى رأس المال اللازم لإطلاق المشاريع والاحتفاظ بها.

وفي ظل الاضطرابات الإقليمية التي طالت العام الماضي، ساعدت البنية التحتية القوية، والاحتياطيات المالية الوفيرة، وتعدد الخيارات المتاحة على الاستجابة الفعالة للتداعيات التي أثرت على إنتاج الطاقة، والمجال الجوي، ومسارات الشحن، والتأمين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتجارة بشكل عام.

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تأثير رواد الأعمال على استقرار الاقتصاد

يُساهم رواد الأعمال بشكل مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع الاضطرابات العالمية، وذلك من خلال تنويع سلاسل التوريد، وتطوير أنظمة الدفع الحديثة، وتحسين كفاءة العمليات واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى ابتكار حلول جديدة للنقل والتنقل تلبي احتياجات السوق.

وقد تم الإعلان عن أطر تنظيمية جديدة تتيح للشركات اختبار التقنيات الناشئة في بيئة آمنة ومراقبة، مما يسرع من انتقال هذه التقنيات من النماذج الأولية إلى السوق التجاري، مع التركيز بشكل خاص على فرص توظيف التقنيات الحديثة في بناء الاقتصاد الأخضر.

وأشار معاليه إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية يمثل فرصة ذهبية للشركات في مختلف القطاعات، داعياً إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لدعم الشركات التي تطور تقنيات متقدمة ومبتكرة.

التوقعات الاقتصادية ومستقبل الاستثمارات

سجل اقتصاد الإمارات نمواً سنوياً بلغ نحو 5 في المئة في المتوسط بين عامي 2021 و2025، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2 في المئة، مقابل نمو قدره نحو 2 في المئة للأنشطة الهيدروكربونية، مما يعكس تنوعاً اقتصادياً قوياً ومستداماً.

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وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 20 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما زادت التجارة الخارجية غير النفطية بأكثر من 10 في المئة، في حين احتلت الدولة المرتبة التاسعة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، والثانية في مشاريع الاستثمار الجديدة.

وقد قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات عدة مرات خلال العام، فبدأ بتوقع نمو نحو 5 في المئة في 2026، ثم خفّض التوقع إلى 3.1 في المئة في أبريل، قبل أن يرجّح انكماشاً بنسبة 3.9 في المئة في أكتوبر.

وإثر تقييم الأداء الفعلي للاقتصاد وإجراءات التحفيز والدعم الحكومي، رفع الصندوق تقديراته في نوفمبر، متوقعاً نمواً بنسبة 7.3 في المئة في 2027، مما يؤكد قوة الصمود الاقتصادي والدعائم التي تستند إليها السياسات المالية والنقدية.