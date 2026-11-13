الإمارات تتصدر جدول الميداليات في غرب آسيا للريشة الطائرة بـ13 ذهبية

تتصدر الإمارات جدول الميداليات في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة بحصولها على 13 ميدالية، بينها 3 ذهبيات، في إنجاز تاريخي للفئات العمرية تحت 16 و19 و23 عاماً.

حقق منتخب الإمارات للريشة الطائرة إنجازاً رياضياً بارزاً خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا للفئات العمرية، حيث استحوذ على إجمالي 13 ميدالية ملونة. توزعت هذه الإنجازات الذهبية والفضية والبرونزية على مختلف الفئات العمرية، مما يعكس عمق القاعدة الرياضية وتطوير المهارات الشابة. تم الإعلان عن هذه النتائج الرسمية عقب اختتام المنافسات أمس الخميس في المملكة البحرين ، لتأكيد هيمنة الفريق المحلي على الساحة الإقليمية.

تفصيل الميداليات الذهبية والإنجازات الفردية

تصدرت ذهبية الفرق المختلطة تحت سن الـ16 عاماً قائمة إنجازات منتخب الإمارات للريشة الطائرة، بعد انتصار حاسم على المنتخب السعودي. كما أضافت اللاعبة لجين عاصم أبو سالم ذهبيتين إضافيتين للميزان، حيث تتفوق في منافسة فردي الفتيات وفي فئة الزوجي بالشراكة مع دانة أحمد. هذه النتيجة تثبت تفوق الفريقين على المنافسين المباشرين في نفس الفئة العمرية وتعزز مكانة الاتحاد على الخريطة الآسيوية.

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تحليل المشاركة في الفئات العمرية الثلاثة

شهدت منافسات الفرق المختلطة تنظيماً زمنياً محدداً بدقة، حيث جرت المواجهات بين 5 نوفمبر و8 نوفمبر، تلتها منافسات الفردي والزوجي من 9 نوفمبر إلى 12 نوفمبر. حصل المنتخب على ميداليتين برونزيتين في الفرق المختلطة لفئتي تحت الـ19 وتحت الـ23 عاماً، ليصعد إلى منصات التتويج في جميع الفئات العمرية الثلاث بشكل متزامن. هذا التوزيع الواسع للرياضيين على المنصات يدل على عمق الكوادر البشرية المدربة في مختلف الأعمار.

إنجازات الفئات العمرية الشابة والمتوسطة

في فئة الـ16 عاماً، نال الثنائي لجين عاصم أبو سالم ومايد طارق العبيد الله الميدالية الفضية في منافسة الزوجي المختلط. كما حقق سلطان أحمد الحامد ومايد طارق العبيد الله فضية زوجي البنين، بينما أحرز سلطان أحمد الحامد برونزية فردي البنين. بالإضافة إلى ذلك، حصل الثنائي دانة أحمد وسultan أحمد الحامد على برونزية الزوجي المختلط، مما يظهر توزيعاً عادلاً للجهود بين اللاعبين.

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في فئة الـ19 عاماً، سجلت مريم أحمد الحامد حضوراً قوياً بحصد برونزية فردي الفتيات وفضية زوجي الفتيات بالشراكة مع فطيم محمد الظهوري. وفي فئة الـ23 عاماً، أحرزت غدير علي الطاهري وفرح إبراهيم الحجي برونزية زوجي السيدات. كما نال الثنائي ناصر ميرزا الصايغ وغدير علي الطاهري برونزية الزوجي المختلط، مؤكدين استمرارية التألق في المراحل المتقدمة.

تقييم القيادة الرياضية للمستقبل

أشادت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بأداء لاعبي ولاعبات المنتخب خلال البطولة بكفاءة عالية. وأكدت رئيسة الاتحاد اعتزازها البالغ بالنتائج المحققة والصعود المتكرر إلى منصات التتويج في الفئات الثلاث للفرق المختلطة. كما ثمنت الميداليات التي تحققت في منافسات الفردي والزوجي، مما يفتح آفاقاً واسعة للتطوير المستقبلي.