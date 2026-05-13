الإمارات قوية رغم الأزمات، وتراقبها المؤسسات العالمية في القطاع المالي

أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، أن استراتيجية الدولة التي وضعتها القيادة الرشيدة تجعل من الأزمات فرصاً للنهوض، وأن اقتصاد الإمارات قوي. وقال إن دولة الإمارات ترعى نمو اقتصادها بنسبة τουλάχιστον 4% مقارنة مع أوروبا التي لا تتخطى فيها نسبة نمو 1.3%. ونوه إلى أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي ويقدم خدمات وتقنيات متقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، لتحسين العمالة ودفع التطوير للنهوض.

أكد عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن استراتيجية دولة الإمارات التي وضعتها القيادة الرشيدة تجعل من ال أزمات فرصاً للنهوض، وأن اقتصاد الإمارات قوي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني مر بثلاث أزمات متتالية وقام بعدها أقوى، الأولي: الأزمة المالية العالمية، والثانية خلال أزمة كورونا، إضافة إلى الأزمة الخاصة بالعدوان الإيراني على دولة الإمارات .

وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها. وأضاف أن الدولة وفرت الإمكانات والدعم والتمويل للمشاريع، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن. وحول نسبة نمو الاقتصاد الإماراتي، قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.

وأخيراً، أشار عبدالعزيز الغرير إلى أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام. وأوضح أن دولة الإمارات تُوكل لها عضوية مجلس إدارة سويفت هذا العام وقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية





