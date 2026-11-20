الإمارات تعزز حماية الطفل عبر قانون وديمة 2016 والخط الساخن 116111، مع مرسوم السلامة الرقمية 2025 وبرامج نمو الطفولة المبكرة لضمان حقوق الأطفال.

تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة ، في إطار اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، على التزامها الراسخ ببناء بيئة آمنة ومستقرة لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من مختلف أشكال الإساءة والإهمال. وقد أسست الدولة منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الصارمة والخدمات المتخصصة، بهدف تأهيل الأطفال لنمو سليم يضمن لهم حياة كريمة وتعليمًا نوعيًا، مما يعكس رؤية استراتيجية تضع استثمار الطفولة في صدارة أولويات التنمية الوطنية.

القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 وأسس الحماية القانونية

يعتبر القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون وديمة"، الحجر الأساس في الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق الأطفال في دولة الإمارات. يكرس هذا القانون حقوق الطفل الأساسية في الحياة والرعاية الصحية والتعليم، ويحميه صراحة من العنف الجسدي والنفسي، والإهمال، والاستغلال، دون أي تمييز على أي أساس. كما يرسخ القانون مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كاعتبار أولي في جميع الإجراءات المتعلقة به، ويحدد بوضوح مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التدخل السريع عند تعرض سلامة الطفل أو صحته للخطر، مع التشديد على أهمية الإبلاغ الفوري عن حالات الإساءة لضمان الحماية السريعة.

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قنوات البلاغ الإلكتروني وتطبيقات الحماية المجتمعية

لترجمة هذه الحماية إلى إجراءات عملية، وفرت الجهات الحكومية قنوات متعددة وسهلة للوصول للإبلاغ عن حالات الخطر، أبرزها الخط الساخن لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على الرقم 116111، بالإضافة إلى تطبيق "حمايتي" وخدمات الإبلاغ الإلكتروني الأخرى. وفي المجال التعليمي، أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة "وحدة حماية الطفل" التي تستهدف حماية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة من كل أشكال الإساءة داخل المدرسة أو المنزل، وضمان سلامتهم البدنية والنفسية، ويمكن الإبلاغ عن أي حالة عبر الرقم 80085. كما تعزز هذه الآليات مسؤولية المؤسسات الصحية والاجتماعية والشرطية في رصد المؤشرات المبكرة للخطر، مما يتيح التدخل الفوري وتقديم الدعم اللازم للطفل وأسرته.

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المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2025 للسلامة الرقمية للأطفال

مع التوسع الكبير في حضور الأطفال عبر الإنترنت، وجهت الإمارات جهودها بشكل خاص نحو السلامة الرقمية، حيث صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، تلاه قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2026 الذي نظم إنشاء الحسابات الشخصية للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي. ويحدد هذا الإطار الجديد ضوابط إضافية صارمة لحماية الفئات العمرية الأصغر سنًا، مع تعزيز أدوات الرقابة الأبوية ومتطلبات التحقق من العمر لضمان بيئة رقمية آمنة تحمي الخصوصية والسلامة النفسية للأطفال من المحتوى أو الممارسات التي قد تهدد نموهم.

حملة أمان أطفالنا أمانتنا وبرامج الطفولة المبكرة الشاملة

في أبوظبي، أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وشركاؤها حملة "أمان أطفالنا أمانتنا" لتعريف الأسر والمعلمين بمؤشرات الإساءة وسبل الإبلاغ عنها، وهي الحملة المرتبطة بمنظومة "دام الأمان" التي تضم 21 جهة محلية واتحادية وشاركت في تدريب أكثر من 400 مختص في حماية الطفل. ولا تقتصر الجهود على الحماية من المخاطر، بل تمتد لتنمية القدرات منذ سنوات العمر الأولى، حيث تنظم النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة ضمن برامج "عام الأسرة 2026"، بمشاركة 130 جهة تقدم أكثر من 300 فعالية للأطفال حتى سن الثامنة، مما يجمع بين التعلم باللعب والأنشطة الصحية لتعزيز النمو السليم والاستقرار المستقبلي.