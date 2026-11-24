شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعلن نجاح برنامج رامب-آب بتأهيل 84 شركة وتوفير 1400 فرصة عمل، مع تكريم 10 شركات ناشئة للتنافس على عقود التوريد.

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن اختتامها الرسمي للموسم الرابع من مبادرة "رامب-آب" الداعمة لريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة واسعة من المستثمرين وخبراء الصناعة، وذلك في خطوة تعزز جهود تمكين الشركات الناشئة محلياً. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الشركة الطموحة لتعزيز سلاسل التوريد المحلية، حيث تستحوذ المشتريات المحلية على حوالي 40% من إجمالي إنفاق الشركة السنوي الذي يتجاوز 8 مليارات درهم.

تفاصيل البرنامج وآليات الدعم المؤسسي

يُعد برنامج "رامب-آب" مبادرة مشتركة بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومؤسسة C3 الاجتماعية، والتي تهدف إلى إعداد الشركات الناشئة للمنافسة على فرص التوريد المستقبلية لدى الشركة الكبرى. ويوفر البرنامج دورة تدريبية مكثفة وإرشاداً متخصصاً من خبراء عالميين، مما يساعد رواد الأعمال على بناء شبكات أعمال قوية وتطوير قدراتهم التنافسية لضمان استدامة مشاريعهم. وقد تلقت الشركة خلال هذا الموسم أكثر من 840 طلباً للمشاركة، مما يعكس الحماس الكبير لرواد الأعمال في الاستفادة من هذه الفرصة النادرة.

Also read تعد النسخة الأكبر في تار يخه .. “معرض دبي للطيران” ينطلق بدورته الثامنة عشرة 13 نوفمبر

إسهامات اقتصادية وفرص عمل ملموسة

أسهم البرنامج على مدى مواسمه الأربعة في تسريع نمو 84 شركة ناشئة، واستقطاب أكثر من 2600 طلب مشاركة بشكل تراكمي، مما ساهم في توفير نحو 1400 فرصة عمل على مستوى الدولة. وفي الموسم الرابع تحديداً، تشير التقديرات إلى أن الشركات المشاركة وفرت أكثر من 550 فرصة عمل جديدة، مع استيفاء ثلث طلبات التقديم من قبل شركات ناشئة تقودها نساء، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويبرز دور المرأة الفاعل في ريادة الأعمال الإماراتية.

مواقف رسمية ودور القطاعين الحكومي والخاص

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الشراكة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبر برنامج "رامب-آب" تجسد نموذجاً للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح معاليه أن وزارة الاقتصاد والسياحة تحرص على توفير بيئة اقتصادية محفزة لنمو الشركات الناشئة من خلال مبادرات نوعية تعزز جاهزيتها، مما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار القائمة على المعرفة.

Advertisement

أسماء الشركات المتأهلة للفرص التوظيفية

بعد عملية تقييم دقيقة منافسة، تم اختيار 10 رواد أعمال لتلقي توجيه شخصي من كبار المتخصصين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وخبراء في إدارة الأعمال المستدامة والتمويل. وشملت قائمة الشركات العشر المتأهلة إلى المرحلة النهائية: AC3D Robotics، و44.01، وAstrek Innovations، وCosmos Green FZE وCosmos Green Metal Scrap TR LLC، وElectrogenos، وMycoSphere، وPVLyte، وStellaria، وVASTARA Additive Manufacturing، بالإضافة إلى Biosolvit.

الخطوات المستقبلية لإطلاق الموسم الخامس

أعلن عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الهدف من البرنامج هو تمكين الشركات الوطنية من توسيع أعمالها ودعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني. وقد تم تسجيل هذه الشركات العشر ضمن قائمة الموردين المحتملين لدى الشركة، مما يتيح لها التعرف على متطلبات المشتريات والمنافسة على عقود مستقبلية، في حين من المقرر إطلاق الموسم الخامس من البرنامج خلال الربع الأول من عام 2027.