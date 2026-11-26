وزير الرياضة ي confirms تجاوز الدولة المستهدفات الوطنية لعام 2031 في اكتشاف المواهب وعدد الميداليات، مع استهداف 30 رياضيًا لأولمبياد بريزبن 2032.

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تجاوزت بنجاح المستهدفات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031. سجلت البلاد إنجازات استثنائية في عدد الميداليات واكتشاف المواهب، حيث حصد رياضيو الدولة 3123 ميدالية رياضية حتى نهاية عام 2025، متجاوزين بكثير المستهدفات الموضوعة لعام 2031. كما ارتفع عدد المواهب الرياضية المكتشفة إلى 470 موهبة، مقارنة بالمستهدف البالغ 300 موهبة في الخطة الاستراتيجية.

تطور المنظومة الرياضية واستدامة الإنجازات

أوضح معالي الوزير أن الرياضة الإماراتية تشهد مرحلة متقدمة من التطور، حيث انتقلت من التركيز الحصري على تحقيق النتائج الفورية إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة الأبطال. هذا التحول يركز على اكتشاف المواهب ورعايتها بشكل منهجي، وتعزيز فرص المنافسة في المحافل الدولية والأولمبية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان استدامة الإنجازات الرياضية عبر الأجيال المختلفة، مما يضمن بقاء الدولة في الصدارة العالمية.

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تعكس النتائج التي حققتها الدولة في البطولات المدرسية والقارية والأولمبية خلال الفترة الأخيرة تطوراً نوعياً في مستوى الرياضيين. يؤكد ذلك أن الاستثمار في اكتشاف المواهب وإعدادها بدأ يؤتي ثماره بشكل ملحوظ. ومع ذلك، يشير معالي الوزير إلى أن التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل إنجازات الفئات العمرية إلى حضور تنافسي مستدام على مستوى رياضة الكبار.

الميداليات الدولية وتأثيرها على التصنيف العالمي

سجلت دولة الإمارات نتائج تاريخية في المحافل الدولية الأخيرة، منها مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026. حققت الدولة خمس ميداليات في هذه الدورة، بما في ذلك ذهبيتان للمرة الأولى في تاريخ المشاركات الإماراتية، مقارنة بميدالية فضية واحدة فقط في نسخة بوينس آيرس 2018. كما سجلت أفضل نتائجها في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026، بحصولها على سبع ميداليات ذهبية.

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في الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية، تقدمت الإمارات إلى المركز الثالث عشر، محققة المركز الثاني عربياً. وإلى جانب هذه الإنجازات، فازت الدولة بـ 17 ميدالية ذهبية في النسخة الأخيرة من بطولة الجمنازياد المدرسي العالمي. يعكس هذا الزخم اتساع قاعدة المنافسة وتطور الأداء في مختلف المراحل العمرية، مما ساهم في تقدم الإمارات عشرة مراكز في مؤشر القوة الرياضية العالمية.

وصل ترتيب الإمارات إلى المركز الثاني والعشرين عالمياً والأول عربياً في هذا المؤشر. تنسجم هذه المؤشرات بشكل كبير مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي ترتكز على تطوير الرياضة التنافسية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتنمية الاقتصاد الرياضي. تقترب الوزارة الآن من استكمال المرحلة الثانية من تنفيذ هذه الاستراتيجية، تمهيداً للإعلان عن نتائج تقييمها خلال الربع الأول من عام 2027.

برامج اكتشاف المواهب وإعداد الأبطال

شدد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على أن الوصول إلى منصات التتويج يبدأ باكتشاف الموهبة في سن مبكرة، وتقييم قدراتها بدقة. يتم إدراج المواهب ضمن مسار متكامل يوفر التدريب والرعاية وفرص التطور، حيث تمثل المدارس والجامعات نقطة الانطلاق الأساسية لهذا المسار. يشارك أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من 570 مدرسة في دورة الألعاب المدرسية خلال الموسم الحالي.

إضافة إلى ذلك، يشارك أكثر من 3200 طالب وطالبة من 50 جامعة في دورة الألعاب الجامعية، مما يوسع قاعدة اكتشاف المواهب في مختلف الرياضات. ترتبط برامج اكتشاف المواهب بمسارات متخصصة لإعداد رياضيي النخبة، مستشهدين بتجربة لاعب الريشة الطائرة ريان ملحان. اكتُشفت موهبة ريان ملحان عام 2024، وانضم إلى برنامج رياضة النخبة، وتمكن خلال عامين من إحراز إنجازات على مستوى الناشئين تُوجت بالفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب داكار 2026.

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تعمل الوزارة على بناء مسار متكامل يربط بين المدارس والجامعات والأندية والاتحادات وبرامج رياضة النخبة. يأخذ هذا المسار بعين الاعتبار المسار الأكاديمي للرياضيين، وإشراك الأسرة والمدربين في دعم المواهب وتنميتها بشكل فعال ومستدام.

التأهيل الأولمبي والاقتصاد الرياضي المستقبلي

فيما يخص الاستحقاقات الأولمبية المقبلة، أوضح معالي الوزير أن الإنجازات المحققة في بطولات الشباب تمثل مؤشراً إيجابياً، لكنها لا تضمن بالضرورة تكرارها في منافسات الكبار. تتطلب منافسات الكبار برامج إعداد طويلة المدى وخبرات تنافسية متراكمة. كشف معاليه عن استهداف تأهيل 30 رياضياً أولمبياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بريزبن 2032.

يتم تحقيق هذا الهدف من خلال تقييم نتائج المشاركات الأخيرة، وتحليل الأداء الفني بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الإماراتية والاتحادات الرياضية. يتم تحديد الرياضات التي تمتلك الدولة فيها فرصاً واعدة للمنافسة، وتطوير برامج الإعداد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. يؤكد أن إعداد الرياضيين يجب أن يكون عملية مستمرة، تعتمد على برامج متواصلة وفرص منتظمة للاحتكاك بالمستويات الدولية.

على صعيد الرياضة المجتمعية، بلغت نسبة سكان الدولة الذين يتبنون نمط حياة نشطاً 76%، متجاوزة المستهدف الوطني لعام 2031 البالغ 75%. نفذت الوزارة وشركاؤها مئات الفعاليات الرياضية المجتمعية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، مع التركيز على ترسيخ الممارسة الرياضية كأسلوب حياة يومي. وفي جانب الاقتصاد الرياضي، تسعى الوزارة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا الرياضية والسياحة الرياضية والطب الرياضي.