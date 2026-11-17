أدانت الإمارات الهجوم الإيراني على البحرين ورفضته بشدة، بينما نفت سنتكوم مزاعم الحرس الثوري حول إصابة رادار أمريكي، مؤكدة على التزام الولايات المتحدة بأمن الخليج.

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجوم ال إيران ي العدواني الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

دفاعات البحرين اعتراض الاعتداءات الجوية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، أمس، قبل أن تحقق أهدافها. وأوضحت القيادة العامة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، أن عملية التصدي والاعتراض تمت بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين.

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نفي سنتكوم مزاعم الحرس الثوري الإيراني

في الأثناء، نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف طائراته المسيرة راداراً أمريكياً في البحرين. وقالت "سنتكوم" إنه جرى اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، من دون وقوع أي أضرار بالمعدات الأمريكية أو إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين.

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تأكيد ماركو روبيو على التزام واشنطن

أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الهجمات الإيرانية على البحرين، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بأمن المنامة وجميع شركاء واشنطن في الخليج، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. وأكد الجانبان، بحسب البيان، الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الولايات المتحدة والبحرين، التي تستند إلى تصنيف المنامة حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل.