تقرير شامل يبرز قفزات دولة الإمارات في تطوير الكوادر التدريسية ووصول أعداد المعلمين إلى 39.7 ألف معلم مع الحفاظ على نسبة تدريب 100% للذكور في التعليم الثانوي.

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات غير مسبوقة في قطاع التعليم، حيث تضاعف عدد معلمي المرحلة الابتدائية بحوالي 50 ضعفاً منذ عام 1971، مما يعكس التزاماً راسخاً بتطوير رأس المال البشري. وقد أظهر تقرير جديد صادر عن مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة حافظت على نسبة 100% في مؤشر المعلمين الذكور المدربين في التعليم الثانوي خلال السنوات السبع الماضية، متفوقة بذلك على كافة المعدلات العالمية والإقليمية.

مؤشر المعلمين الذكور المدربين في التعليم الثانوي

يحتل مؤشر المعلمين الذكور المدربين في التعليم الثانوي موقع الصدارة في الأداء التعليمي لدولة الإمارات، حيث سجل نسبة 100% بشكل مستمر طوال فترة السبع سنوات المتتالية الممتدة من عام 2018 حتى عام 2024. يأتي هذا الإنجاز كدليل على فعالية السياسات الوطنية الرامية إلى ضمان تأهيل الكوادر التدريسية بشكل كامل، وهو ما يضع الدولة في فئة المتصدرين عالمياً مقارنة بمتوسطات بلغت 82.5% على مستوى العالم، و86% في الدول العربية، و87.8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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تطور أعداد معلمي المرحلة الابتدائية عبر العقود

شهد عدد معلمي المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والخاصة قفزة نوعية هائلة، حيث ارتفع من نحو 800 معلم في عام 1971 إلى 39.7 ألف معلم في عام 2024. وقد ارتفع هذا الرقم تدريجياً على مر العقود، ليصل إلى 4.9 آلاف معلم في عام 1980، ثم إلى 11.9 ألف معلم في عام 1990، و16.9 ألف معلم في عام 2000، وصولاً إلى 37.4 ألف معلم في عام 2023 قبل بلوغ الرقم النهائي.

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آليات الاستثمار في الكفاءات التدريسية

عزّز الكتاب النمو الكبير في أعداد المعلمين من خلال سياسات تهدف إلى تقليل نسبة الطلاب إلى المعلم، واستقطاب الكوادر المؤهلة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى إدخال التقنيات التعليمية الحديثة التي تتطلب مهارات رقمية متقدمة. وقد بلغ متوسط النمو السنوي المركب لأعداد معلمي المرحلة الابتدائية خلال الفترة من 1971 إلى 2024 نحو 7.6%، متفوقاً على المعدلات العالمية التي بلغت 1.6%، والمعدل الإقليمي الذي حقق 3.2% في الدول العربية و3.5% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

آفاق مستقبلية لمنظومة التعليم المستدامة

يعكس هذا التطور البنيوي قدرة دولة الإمارات على مواكبة النمو السكاني والتحولات المعرفية المتسارعة، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة ودعم جودة مخرجات التعليم. يشير مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن هذه الإنجازات توثق مسيرة التنمية على مدى أكثر من خمسة عقود، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.