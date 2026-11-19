الإمارات تسلط الضوء على العلاقات الأخوية مع عُمان والقفزات في التجارة غير النفطية التي بلغت 13.7 مليار دولار في النصف الأول من 2026، مع توقيع صفقات استثمارية ضخمة ومشروعات بنية تحتية كبرى.

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بفرح واعتزاز كبيرين ب اليوم الوطني ل سلطنة عُمان الشقيقة، في مناسبة تجسد عمق الروابط الأخوية التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وتأتي هذه الاحتفالات تجسيدا للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمضي قدما بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بما يدفع مسارات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب وأكثر ديناميكية. وتحرص القيادة الحكيمة في كلا البلدين على تعزيز قدرة كل منهما على ترسيخ شراكات نوعية تخدم المسارات التنموية وتعزز ازدهارهما المشترك، من خلال رؤية مشتركة لمستقبل مزدهر وقوي.

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مظاهر الاحتفاء والفعاليات الإماراتية بذكرى العيد العماني

وتظهر مظاهر الاحتفاء السنوي في الإمارات عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض المميزة، حيث يتم إضاءة معالم الدولة البارزة بألوان العلم العماني الزاهية، استقبالاً للزوار العمانيين القادمين عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، وتنظيم فعاليات خاصة في أبرز مراكز التسوق والترفيه، مما يعكس حفاوة الاستقبال والمحبة المتبادلة بين شعبي البلدين.

وقد شهدت العلاقات الثنائية بين الإمارات وعُمان تطورا مستمرا ومكثفا على مدى عقود، حيث شكلت زيارة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى سلطنة عُمان عام 1991 محطة مفصلية في تاريخ التعاون، أسفرت عن تشكيل لجنة عليا مشتركة عززت التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة والعمل، وترسخت أسس هذه الشراكة بفضل حرص القيادتين على التنسيق الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية لترسيخ السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. شهدت العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان قفزات نوعية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، مما يعكس العمق والاستقرار في العلاقات الأخوية.

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وقد مثّلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى سلطنة عُمان في سبتمبر 2022 محطة فارقة، إذ شهدت توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والسياسة والأمن وغيرها من القطاعات الحيوية. وعلى ذات المنوال، جاءت زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات في أبريل 2024 لتمنح العلاقات الاستراتيجية دفعة قوية، حيث تم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات حيوية مثل الاستثمار والطاقة المتجددة والسكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.

تزايد قيمة التجارة الخارجية والنتائج الاقتصادية الملموسة

وفي أغسطس 2026، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، خلال زيارة أخوية، بحث خلالها الجانبان سبل تعزيز التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. وتبرز النتائج الملموسة لهذه العلاقات الاقتصادية الراسخة من خلال ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، حيث ارتفعت في النصف الأول من عام 2026 إلى ما يقارب ضعف مستواها المسجل في الفترة ذاتها من عام 2024، ووصلت إلى نحو 13.7 مليار دولار (50.3 مليار درهم) مسجلة نموا بنسبة 66.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما بلغت قيمة التجارة في عام 2025 نحو 17.6 مليار دولار بنمو نسبته 18.9% مقارنة بعام 2024.

وقد احتلت سلطنة عُمان المرتبة الثانية عشرة عالميا والثالثة عربيا بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية خلال عام 2025، مما يؤكد مكانتها الاستراتيجية كمحور تجاري وإقتصادي رئيسي. تتوسع الاستثمارات الإماراتية في سلطنة عُمان لتشمل العديد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والسياحية والمشروعات التجارية والإنشاءات والوساطة المالية والنقل والتخزين.

التطورات الاستثمارية الكبرى ومشروعات البنية التحتية

وفي مايو 2025، تم توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في محافظة البريمي، بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة في عُمان وشركة محضة للتطوير الإماراتية العُمانية المشتركة بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية. كما شهد أبريل 2024 توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة بقيمة 129 مليار درهم، شملت مشروعات للطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والربط بالسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية، ومن أبرزها مشروع للطاقة والصناعة بقيمة 117 مليار درهم، ومشروع لربط السكك الحديدية بقيمة 11 مليار درهم، واتفاقية لإنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 660 مليون درهم.

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ويتقاسم البلدان إرثا حضاريا وثقافيا مشتركا يعكس تجانس الهوية الثقافية، وتواصل سلطنة عُمان نهضتها الشاملة من خلال تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام بمعدل 5% سنويا، وزيادة دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%. وحققت السلطنة إنجازات بارزة في عام 2026 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الصناعية والسياحية واللوجستية ومشاريع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز من موقعها كوجهة استثمارية رائدة ومستقرة في المنطقة.