الإمارات العالمية للألمنيوم تعلن عن ارتفاع هامش الأرباح الأساسية رغم الصراعات الإقليمية

الإمارات العالمية للألمنيوم تسجل هامش ربح أساسي بنسبة 30% رغم هبوط المبيعات، وتعوض الخسائر برفع أسعار المنتجات ومشاريع الاستحواذ الجديدة.

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن ارتفاع هامش الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في تطور يعكس مرونة النموذج المالي للشركة. جاء هذا الارتفاع رغم التعقيدات التشغيلية واللوجستية الجسيمة التي نجمت عن الصراع الإقليمي القائم في المنطقة خلال نفس الفترة. وقد تعزز هذا الأداء بفضل الارتفاع الملحوظ في أسعار المنتج الأساسي، وزيادة الحصة السوقية للسلع عالية القيمة المضافة، بالإضافة إلى الانضباط الشديد في إدارة التكاليف التشغيلية.

تحليل الأرقام المالية وارتفاع الهوامش الربحية

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.57 مليار دولار، وهو ما يعادل 5.77 مليارات درهم إماراتي. يمثل هذا الرقم انخفاضاً نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث كانت الأرباح قد سجلت 1.73 مليار دولار. ومع ذلك، ساهمت العوامل الإيجابية في تعويض الخسائر الناجمة عن الانخفاض الكبير في أحجام المبيعات. فقد أدت الزيادة في أسعار الألومنيوم، والتركيز المتزايد على المنتجات ذات القيمة المضافة، والجهود الحثيثة لخفض التكاليف، إلى إضعاء أثر الانخفاض الكبير في حجم المبيعات الذي بلغ 36%.

تأثير الهجمات الإيرانية على عمليات الطويلة

أثرت الهجمات الإيرانية التي استهدفت منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي في 28 مارس 2026 بشكل مباشر على عمليات الإنتاج. أدت هذه الهجمات إلى وقف طارئ للعمليات في جميع منشآت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الواقعة في مجمع الطويلة. بعد احتساب الأثر المالي لهذا الحادث والذي قدر بـ 53 مليون دولار (195 مليون درهم)، بلغ صافي الأرباح المعلنة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.51 مليار دولار. يشير هذا الرقم إلى قدرة الشركة على عزل الخسائر المباشرة وتقليل تداعيتها على الأداء الكلي خلال الفترة.

انخفاض صافي الربح وحجم الإنتاج العالمي

انخفض صافي الربح المعدل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنسبة 9% ليصل إلى 744 مليون دولار، وهو ما يعادل 2.73 مليار درهم. وهذا النقصان مقارن بـ 817 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ويعود أساساً إلى انخفاض الأرباح التشغيلية الأساسية، رغم وجود بعض التعويضات الناتجة عن انخفاض تكاليف التمويل والضرائب. أما صافي الربح المعلن الذي يحسب الأثر الصافي للحادثة المذكورة سابقاً، فقد بلغ 547 مليون دولار (2.009 مليون درهم). كما انخفضت الإيرادات الكلية إلى 5.28 مليارات دولار (19.39 مليار درهم) مقارنة بـ 6.27 مليارات دولار في عام 2025.

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استراتيجية النمو واستحواذ نخيل للاستثمار

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، عن مواجهة الشركة لتحديات غير مسبوقة في تاريخها، مشدداً على قوة الخبرات التشغيلية وفريق العمل. على صعيد استراتيجية التوسع، ذكرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في 10 يناير 2024 استحواذ "نخيل للاستثمار"، الشركة التابعة للحكومة المحلية في دبي، على أسهم الشركة. كما تم ذكر ترخيص تقنيات الشركة لشركة نالكو، مما يعزز مكانتها التقنية. كما استحوذت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في 4 فبراير 2025 على شركة إيكو جرين، وهو إجراء يصب في استراتيجية خفض التكاليف.

أرقام الإنتاج والتوقعات المستقبلية للسوق

بلغ إنتاج الألمنيوم المصبوب 1.376 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 2.126 مليون طن في نفس الفترة من 2025. وانخفضت مبيعات الألمنيوم بنسبة 36% لتصل إلى 1.327 مليون طن مقارنة بـ 2.083 مليون طن. على الرغم من ذلك، حافظت منشآت جبل علي ومصانع إعادة تدوير الألمنيوم الدولية على استمرارية عملها دون انقطاع. وأشار الرئيس المالي بول كيلديمو إلى تحقيق برنامج نجاح 2.0 قيمة إجمالية بلغت 213 مليون دولار، مع توقعات بتحقيق توازن أكثر استقراراً في سوق الألومنيوم خلال عام 2027.