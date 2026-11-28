تستعد الإمارات للاحتفال بذكرى الاتحاد الـ55 تحت شعار انتماء وولاء، مع الإعلان عن مواقع المشاركة في السبع إمارات والقنوات الرسمية.

دعا الفريق المؤسس ل عيد الاتحاد الـ55 ، الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى المشاركة الفعالة في سلسلة من الفعاليات المجتمعية والاحتفالات الرسمية التي ستشهدها إمارات الدولة السبع خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين. يأتي هذا الدعوي تحت شعار "انتماء وولاء"، بهدف الاحتفاء بتجارب الأفراد وذكرياتهم الغنية، بالإضافة إلى إحياء الإرث الثقافي الذي يشكل نسيج الهوية الوطنية المشتركة بين المواطنين والمقيمين.

مواقع المشاركة في الإمارات السبع

يسعى الفريق لتسهيل الوصول إلى أماكن الاحتفال من خلال نشر قائمة شاملة بالمواقع الرسمية في مختلف الإمارات، حيث يمكن للجمهور مشاهدة الحفل الرسمي والمشاركة في الفعاليات مباشرة. في إمارة أبوظبي، تمتد مناطق الاحتفال لتشمل مدينة خليفة، ومدينة الفلاح، ومدينة الشامخة، بالإضافة إلى مجالس أبوظبي المنتشرة في المنطقة.

في منطقة الظفرة، تم تحديد الحديقة العامة بمدينة زايد، ومجمع الغياثي، ومجلس محمد الفلاحي الياسي كمراكز رئيسية للزوار. أما في منطقة العين، فقد تم اعتماد مجلس متحف العين، ومجلس المسعودي، ومجلس مزيد، ومجلس القوع، كنقاط تجمع لتعزيز الروابط المجتمعية في هذه المنطقة التاريخية.

وتشهد إمارة دبي حركة احتفالية واسعة في القرية العالمية، ودبي فستيفال سيتي مول، وبرج خليفة، وسيتي ووك. وفي إمارة الشارقة، تركز الفعاليات على حديقة السيوح وحديقة كشيشة، بينما تختار إمارة عجمان حديقة الجرف للعائلات وحديقة الورقاء لاستقبال الزوار.

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في إمارة أم القيوين، يمكن للجمهور الاستمتاع بالاحتفالات في مول أم القيوين، وفي إمارة رأس الخيمة، تمتد المناطق لتشمل كورنيش القواسم، والمنار مول، والمركز الثقافي. كما تم تحديد قلعة الفجيرة ومجلس الباحة في إمارة الفجيرة كمواقع رئيسية للتراث والاحتفالات.

الإعلام الرقمي والأدلة الإرشادية

لتوسيع نطاق المشاركة وضمان وصول الفعاليات إلى أكبر شريحة ممكنة، سيتم عرض الحفل الرسمي في دور السينما عبر أنحاء الدولة، بالإضافة إلى بثه عبر القنوات التلفزيونية المحلية وقناة عيد الاتحاد على يوتيوب والموقع الإلكتروني الرسمي. ويحث الفريق الجمهور على متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث للإعلان الرسمي عن مواعيد عرض الحفل بدقة.

كما أعدّ الفريق المؤسس ثلاثة أدلة إرشادية متاحة عبر الموقع الرسمي، تقدم أفكاراً وأنشطة عملية تساعد العائلات والمؤسسات والمدارس على تجسيد شعار "انتماء وولاء". تهدف هذه الأدلة إلى تشجيع تبادل القصص، وإحياء التقاليد، وتنظيم أنشطة إبداعية مشتركة في إطار مبادرة "احتفالنا نصنعه معًا".

التراث الموسيقي والهوية الوطنية

لتكتمل أجواء الاحتفال، أتاح الفريق المؤسس قائمة أغاني عيد الاتحاد عبر قناة اليوتيوب الرسمية @EidAlEtihad. تتضمن هذه القائمة مجموعة من الأغاني الوطنية التي تعبّر عن مشاعر الفرح والفخر والانتماء، لتكون مرافقة لحظات الاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية أينما اجتمع الناس في مختلف أنحاء البلاد.