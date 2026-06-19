الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون بالسياحة والطيران وريادة الأعمال

تجاوز عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى دولة الإمارات 840 ألف سائح خلال عام 2025، بنسبة زيادة بلغت قرابة 4%، مقارنةً بالعام 2024، في حين وصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 53 رحلة أسبوعياً، مما يسهم في دعم فرص تنمية الشراكات وأنشطة الأعمال على مستوى القطاع الخاص بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة.

تجاوز عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى دولة الإمارات 840 ألف سائح خلال عام 2025، بنسبة زيادة بلغت قرابة 4%، مقارنةً بالعام 2024، في حين وصل عدد رحلات ال طيران بين البلدين إلى 53 رحلة أسبوعياً، مما يسهم في دعم فرص تنمية الشراكات وأنشطة الأعمال على مستوى القطاع الخاص بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة.

كما يوجد أكثر من 20,458 علامة تجارية فرنسية مسجلة ومحمية في أسواق الدولة، مما يعكس قوة الشراكة بين قطاعي الأعمال الإماراتي والفرنسي، وجاذبية البيئة الاقتصادية للدولة وتنوع فرصها الاستثمارية. ويمثل القطاع السياحي أحد أبرز محركات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، حيث ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز العمل المشترك في قطاع السياحة من خلال تطوير القدرات وبناء شراكات جديدة بين المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجالات السياحة وإدارة الضيافة في البلدين، كما تطرقا إلى أهمية الترويج المتبادل للوجهات والمعالم السياحية في الإمارات وفرنسا، بما يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتوطيد الروابط بين الشعبين الصديقين





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الإمارات فرنسا تعاون سياحة طيران ريادة الأعمال

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