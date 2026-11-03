الإمارات ترسيخ شراكة تجارية استراتيجية مع منظمة التعاون الإسلامي

وزير التجارة الخارجية الإماراتي يعزز التعاون الاقتصادي في إستانبول مع شركاء منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ل منظمة التعاون الإسلامي المعروفة بمسمى كومسيك التي استضافتها مدينة إسطنبول في تركيا خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026. وقد جاء هذا الحضور نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وذلك تأكيداً على الأهمية العليا التي توليها الإمارات للعلاقات الاقتصادية المتينة مع الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية الكبرى.

افتتاح اجتماعات كومسيك بإستانبول

افتتح فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية أعمال الاجتماع الوزاري لكومسيك الذي عقد تحت شعار تطوير أدوات تمويل التجارة الفعالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقد حضر الاجتماع عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية مما يعكس الطابع الاستراتيجي عالي المستوى لهذا المؤتمر الاقتصادي والتجاري المشترك.

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رسائل الإمارات لدعم التكامل الاقتصادي

أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال كلمة دولة الإمارات في الاجتماع أن الدولة تحرص بشدة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء ليصبح مستوى شراكات فاعلة ومستدامة. وأكد الوزير أن هذا النهج يقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات بين الدول مما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار المستدام.

آفاق النمو والتجارة البينية

شدد معالي الوزير على أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك. وأشار إلى أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة قرابة 10 تريليونات دولار أي نحو 10% من الناتج العالمي.

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أداء التبادل التجاري الإماراتي

كشف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال عام 2025 بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم. كما بلغت هذه التجارة نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 محققة نمواً بنسبة 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 مؤكدة مكانة الإمارات كشريك تجاري رئيسي.

تطبيقات التكنولوجيا في تحسين التجارة

أكد معاليه أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل حركة السلع والخدمات وخفض العوائق التجارية والإجرائية. كما لفت إلى الدور الحيوي للتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

دور سلطان المنصوري في دعم المبادرة

من جانبه وجه معالي سلطان بن سعيد المنصوري مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية بخالص الشكر والتقدير للجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة كومسيك. وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي انطلاقاً من إيمانها بدعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات.