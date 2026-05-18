الإمارة تثبت دورها كوجهة استثمارية وتجارية جذابة يستفيد منها المستثمرون من مختلف أنحاء العالم

واصلت إمارة رأس الخيمة تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي وترسيخ مكانتها وجهة استثمارية وتجارية جاذبة، مدعومة بارتفاع النشاط التصديري وزيادة قاعدة المستثمرين من مختلف دول العالم.

كما كشفت بيانات الربع الأول 2026 عن أداء قوي لقطاع التجارة الخارجية، مع تسجيل صادرات تجاوزت قيمتها 2.35 مليار درهم، مع تنوع لافت في جنسيات الاستثمارات الجديدة. وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 55 جنسية، في دلالة على اتساع الحضور الدولي لرأس الخيمة وتعاظم جاذبيتها الاستثمارية، وتصدرت الهند قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً بإجمالي 128 منشأة جديدة، تلتها بنجلاديش بـ66 منشأة، ثم باكستان بـ54 منشأة.

وجاءت مصر بـ32 منشأة وسوريا بـ22 منشأة، إلى جانب استثمارات من الأردن والصين وإثيوبيا وعدد من الجنسيات الأخرى، وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الجدد خلال الفترة ذاتها 828 مقراً للزواج. وأضاف النعيمي، أنه بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية، أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 7766 شهادة منشأ خلال الربع الأول من عام 2026، مع تصدر شهر يناير النشاط الأعلى بإجمالي 2936 شهادة، وبلغت القيمة الإجمالية للسلع المصدرة المرتبطة بهذه الشهادات نحو 2.35 مليار درهم.

ووفقاً للمصادر، على صعيد الأسواق المستقبلة للصادرات، حافظت السعودية موقعها كأكبر وجهة للسلع المصدرة من أعضاء الغرفة بقيمة 518.4 مليون درهم بحوالي 2737 شهادة منشأ، وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بحوالي 655 شهادة وبقيمة 61.5 مليون درهم، تلتها الكويت بحوالي 455 شهادة بقيمة قاربت 90 مليون درهم، ثم قطر بحوالي 350 شهادة بلغت قيمتها نحو 57 مليون درهم. وأشار إلى أن قائمة أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات رأس الخيمة، تخللها الولايات المتحدة بحوالي 241 شهادة وبقيمة بلغت 135 مليون درهم، تلتها مصر بحوالي 205 شهادات بقيمة 61.3 مليون درهم، ثم البحرين بحوالي 204 شهادات بقيمة 16 مليون درهم، والعراق بحوالي 198 شهادة بقيمة تقارب 176 مليون درهم.

كما سجلت إثيوبيا بحوالي 133 شهادة بقيمة 90 مليون درهم، وباكستان بحوالي 124 شهادة بقيمة 28 مليون درهم، والهند بحوالي 109 شهادات بقيمة قاربت 68 مليون درهم، فيما توزعت بقية الشهادات على 123 دولة حول العالم





