الإمارات تتصدر تصنيفات وورلد وورثي 2026 لمطارات ومدن عالمية

تتصدر الإمارات التصنيف العالمي لـ وورلد وورثي 100 لعام 2026، حيث حقق مطار دبي الدولي المرتبة الأولى عالمياً، بينما تألقت دبي وأبوظبي في ترتيب المدن والوجهات السياحية المرموقة.

أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة هيمنتها المطلقة على تصنيفات " وورلد وورثي 100" لعام 2026، والتي تُعد من أبرز المؤشرات العالمية لقياس جودة الوجهات والمرافق السياحية والترفيهية. استندت هذه التصنيفات المعتمدة إلى تقييمات مباشرة من الزوار والمراجعات المنشورة عبر المنصات المختلفة، وشملت مئات المواقع في عشرات الفئات حول العالم. جاءت هذه النتائج لتعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه البنية التحتية السياحية في الدولة، مؤكدةً مكانتها كوجهة رائدة عالمياً في القطاع.

المطارات الإماراتية تتصدر التصنيف العالمي

شهدت قائمة أفضل المطارات العالمية في تقرير وورلد وورثي 100 حضوراً قوياً من المطارات الإماراتية، حيث تصدرت الدولة القائمة بأكملها. حلق مطار دبي الدولي إلى المركز الأول عالمياً بتسجيله نقاطاً عالية بلغت 9.26 نقطة، ليثبت أنه الوجهة المفضلة للمسافرين حول العالم من حيث الخدمة والراحة. هذا النجاح لم يقتصر على المطار الرئيسي، بل امتد ليشمل مطارات إماراتية أخرى عززت من مكانة الدولة في هذا القطاع الحيوي.

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فيما جاءت بقية المطارات الإماراتية ضمن قائمة أفضل 100 مطار مختارة من 67 دولة، حيث حل مطار زايد الدولي في المرتبة 26 عالمياً. كما حقق مطار رأس الخيمة الدولي إنجازاً ملموساً بحصوله على المركز 73 عالمياً. هذا التوزيع الجغرافي لأفضل المطارات يعكس البنية التحتية المتطورة التي تربط إمارة دبي بأبوظبي وإمارة رأس الخيمة بمختلف أنحاء العالم، مما يسهل حركة السياحة والتجارة.

دبي وأبوظبي في صدارة المدن العالمية

حققت مدينتا دبي وأبوظبي نتائج مشرفة في تصنيف المدن، حيث احتلت دبي المرتبة 19 عالمياً ضمن قائمة أكثر المدن استحقاقاً للزيارة، مسجلةً متوسط تقييم قدره 9.16 نقاط. كما جاءت دبي في المركز 16 عالمياً ضمن قائمة المدن الأكثر شعبية ومحبة لدى الزوار، مما يدل على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها بين السياح الدوليين. هذه الأرقام تعزز من صورة دبي كعاصمة عالمية للسياحة والثقافة والترفيه.

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في المقابل، سجلت أبوظبي حضوراً متميزاً في عدة فئات، حيث احتلت المرتبة 27 عالمياً بتقييم بلغ 8.84 نقطة. وفي فئة "أجمل المدن" ضمن التصنيف، جاءت أبوظبي في المركز 27 عالمياً مسجلةً 8.32 نقاط، مما يؤكد جماليتها العمرانية والطبيعية. أما دبي، فحققت المركز 34 في نفس الفئة بأداء جيد بلغ 8.19 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار التنوع السياحي الهائل الذي توفره.

بالإضافة إلى ذلك، تألقت دبي في فئة تجارب الطعام، حيث احتلت المركز 66 عالمياً بسجل تقييمي بلغ 8.23 نقطة. هذا النجاح في قطاع الضيافة والغداء يعكس التنوع الثقافي والغذائي الغني الذي يوفره المدينة للزوار، مما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي تذوق المأكولات العالمية من مختلف الثقافات والتقاليد.

المعالم الأثرية والمتاحف في الصدارة الإقليمية

نجحت المعالم الإماراتية في حجز أماكن مرموقة ضمن قائمة أفضل 100 معلم عالمي، التي تشمل مواقع تاريخية ومعمارية وطبيعية ونصباً تذكارية من 46 دولة. احتلت نخلة جميرا، وهي واحدة من أعجوبة الهندسة البشرية، المركز 63 عالمياً، بينما جاءت واحة الكرامة في أبوظبي بالمرتبة 91 عالمياً. هذا التميز في المعالم يعكس القدرة على دمج الإبداع المعصري مع الحفاظ على القيم التراثية.

في قطاع المتاحف والقصور، سجلت أبوظبي إنجازاً استثنائياً بالتصدر الإقليمي. جاء متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي في المركز 66 عالمياً ضمن تصنيف شمل 100 متحف من 40 دولة، مما يؤكد دوره في نشر المعرفة العلمية. كما تبوأ القصر الوطني في أبوظبي المرتبة السادسة عالمياً ضمن قائمة أفضل 100 قصر في 38 دولة، ليكون الأول في المنطقة، مما يعزز من مكانة أبوظبي كعاصمة للتراث والضيافة الرسمية الفاخرة.