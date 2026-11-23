الإمارات تعلن عن إطلاق ميره، المساعد الحكومي الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي ينجز المعاملات تلقائياً دون تدخل المستخدم، مما يمثل نقلة من الحكومة الذكية إلى التي تعمل عنك.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق " ميره"، وهو مساعد حكومي شخصي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ليغير بشكل جذري طريقة تفاعل المواطنين والمقيمين والزوار مع الجهات الرسمية. يأتي هذا الإعلان في خطوة استراتيجية تهدف إلى نقل تجربة التعامل مع الدولة من النمط التقليدي القائم على زيارة المكاتب وملء النماذج المعقدة، إلى نموذج رقمي سلس يتوقع احتياجات المستخدم وينجز المعاملات نيابة عنه.

يمثل "ميره" فلسفة إدارية جديدة تعتمد على أنGovernment تعمل عنك بدلاً من أن تقوم أنت بالعمل نيابة عنها، حيث تتولى المنظومة الحكومية عبء البيروقراطية وتقلله إلى حد الصفر أمام المستخدم النهائي. لا يُعد هذا النظام مجرد تطبيق ذكي إضافي على الهواتف، بل هو تحول جوهري في هوية الدولة، يجمع بين الواجهات المتعددة والخدمات المتنوعة في نقطة تفاعل واحدة، ويدعم التفاعل بلغات عالمية متعددة لضمان شمولية الوصول.

Also read المعركة التالية هي حرب الرقائق

آلية عمل ميره والانتقال للحكومة الذكية

تعتمد آلية عمل "ميره" على تبسيط الإجراءات المعقدة من خلال نظام موحد يربط بين مختلف الجهات الحكومية، مما يلغي الحاجة من قبل الأفراد إلى معرفة أي جهة مسؤولة عن معاملة معينة أو أي نموذج يجب تعبئته بدقة. يكفي للمستخدم التعبير عما يريده بلغة طبيعية، وتتولى الخوارزميات الذكية توثيق الطلب، ومراجعته، وتنفيذه عبر القنوات الحكومية المختصة دون حاجة للتدخل البشري المباشر في كل خطوة.

هذا التحول يقود الدولة من مرحلة "الحكومة الذكية" التي كانت تكتفي بتحويل الإجراءات الورقية إلى رقمية، إلى مرحلة "الحكومة التي تعمل عنك" التي تلغي الحاجة لمعرفة المستخدم بكيفية عمل الإجراءات أصلاً. يتم ذلك عبر مواءمة العمليات الداخلية بين الوزارات والهيئات المختلفة، مما يخلق تناسقاً في البيانات ويختصر الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات الحيوية للمواطنين.

Advertisement

الدوافع الاستراتيجية والأبعاد التنافسية

ترتكز أهمية إطلاق "ميره" على ثلاثة أبعاد استراتيجية رئيسية، يبدأ الأول منها بتحقيق الكفاءة التشغيلية القصوى من خلال عمل الجهات الحكومية ضمن نظام واحد متزامن، مما يقضي على التكرار غير الضروري للإجراءات ويقلل من التعقيدات البيروقراطية الداخلية.

أما البعد الثاني فيتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للدولة في السباق العالمي لجذب المواهب ورؤوس الأموال، حيث أصبحت سهولة التعامل مع الجهاز الحكومي عاملاً محورياً لا يقل أهمية عن جودة البنية التحتية والأسواق الاقتصادية المفتوحة. يُعد "ميره" أداة جذب قوية للشركات العالمية والمتميزين الذين يبحثون عن بيئات عمل تتميز بالسرعة والشفافية.

ويأتي البعد الثالث ليعكس التأثير العالمي لهذا النموذج، حيث تمتلك الإمارات اليوم إطاراً جاهزاً للتصدير والنمذجة يمكنه تغيير معايير العمل الحكومي في المنطقة والعالم، مستفيداً من سنوات من الخبرة الرائدة في التحول الرقمي والإداري.

التاريخ الرقمي وهدف الذكاء الاصطناعي

لم يكن إطلاق "ميره" مفاجأة في مسار التطور التكنولوجي للدولة، فقد سبقتها خطوات حاسمة بدأها تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، مما أظهر رغبة حقيقية في التعامل مع التقنية كخيار استراتيجي دائم وليس كموضة عابرة. وضعت الدولة هدفاً طموحاً بأن تصبح نصف خدماتها الحكومية مدعومة بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال فترة زمنية قصيرة.

Advertisement

يمثل "ميره" المرحلة العملية والتطبيقية لهذا الهدف الاستراتيجي، حيث يتحول الخيار النظري من أوراق السياسات إلى تجربة يومية يعيشها كل فرد في المجتمع. يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ترسيخ ريادة الإمارات التقنية، وجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من تجربة حياة الناس، بما يضمن استجابة فورية ودقيقة لاحتياجاتهم في الوقت الذي يحتاجونه فيه.