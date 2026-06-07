الإمارات تحتل مكانة عالمية رائدة في قطاع التجزئة بدعم من النمو الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة

تقرير شامل حول ريادة الإمارات في قطاع التجزئة العالمي، مع توقعات نمو حجم السوق إلى 227 مليار دولار بحلول 2033، ومساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.

رسخت دولة ال إمارات مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لقطاع ال تجزئة ، مستندة إلى اقتصاد متنوع سريع النمو، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة متكاملة تجمع بين مراكز التسوق العملاقة والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية الحديثة.

وتعد التوسعات التي تشهدها كبرى مراكز التسوق في الدولة، والإعلانات عن العديد من مراكز التسوق الجديدة، وانتشار المزيد من العلامات العالمية في السوق المحلي، إضافة إلى تطور التسوق الإلكتروني، مؤشرات تظهر قوة سوق التجزئة المحلي والثقة العالية به. وتشير تقارير دولية إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً متقدماً في تطوير منظومات تجزئة مرنة ومبتكرة، تضع تجربة المستهلك في صدارة أولوياتها، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتسوق والأعمال والاستثمار.

وتوقّع تقرير مركز إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية الصادر في 2025 أن يصل حجم سوق التجزئة في الإمارات إلى 227.1 مليار دولار بحلول 2033، بدعم من معدل نمو سنوي مركب قدره 5.1%، بينما أفادت مجموعة إيمارك للأبحاث بأن حجم السوق بلغ 152.7 مليار دولار في 2025، مع توقعات وصوله إلى 237.7 مليار دولار بحلول 2034. وأكدت TechSci للأبحاث أن مكانة الإمارات كوجهة عالمية للسياحة والتسوق، إلى جانب مراكز التسوق عالية المستوى وتواجد علامات تجارية عالمية، يسهم في تعزيز إيرادات قطاع التجزئة.

وفيما يتعلق بسوق التجزئة في دبي الذي يعد من الأكبر عالميا، أوضح تقرير شركة كوشمان آند ويكفيلد أن السوق يتوسع في جميع الاتجاهات، ويدخل عام 2026 بمستوى عالٍ من العمق والزخم، ما يجعله من بين أكثر الأسواق مرونة وتنوعاً على مستوى العالم. وأظهر التقرير أن دبي تواصل تفوقها في قطاع التجزئة الفاخرة، حيث يحتل فاشن أفينيو في دبي مول المرتبة الحادية عشرة عالمياً من حيث إيجارات التجزئة.

وأشار تقرير مودور إنتليجنس إلى أن حجم سوق السلع الفاخرة في الإمارات يُقدّر بـ8.5 مليار دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى 11.86 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7% خلال الفترة 2026-2031، ما يعكس مكانة الدولة كمركز تسوق عالمي مدعوم ببنية تحتية سياحية متطورة وبيئة أعمال محفزة. ويواصل قطاع التجزئة الإماراتي وفق الخبراء والمختصين تسجيل مستويات قوية من النمو والتوسع، مدعوماً بقوة شرائية مرتفعة، ونشاط سياحي كبير، وجاذبية الدولة للاستثمارات والعلامات التجارية العالمية.

وقال بي سي مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة آي دي فريش فود، إن الإمارات أصبحت وجهة رائدة لقطاع التجزئة العالمي بفضل مزيج فريد يجمع بين القوة الشرائية وتنوع الجاليات الوافدة وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم، ما يوفر للعلامات التجارية فرصاً للوصول إلى شرائح متنوعة من المستهلكين. وأضاف أن البنية المتطورة لقطاع التجزئة، الممتدة من مراكز التسوق إلى تطبيقات التوصيل السريع، تتيح فرصاً واسعة للعلامات التجارية للنمو، فيما يسهم انفتاح الدولة على الابتكار وموقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب في استقطاب الاستثمارات العالمية.

وأشار إلى أن قطاع التجزئة الإماراتي يواصل نموه حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية بفضل مرونته وقدرته العالية على الصمود والتعافي. وأوضح أن التكامل بين قنوات التوصيل الرقمي والمتاجر الفعلية يوفر بيئة مثالية لنمو الأعمال ويعزز مكانة الإمارات في مشهد التجزئة الحديث.

من جانبه، أكد أنيس عبد الرزاق، الشريك المالك في مجموعة الرصاصي ومؤسس علامة كانيزا، أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري رائد بفضل موقعها الإستراتيجي وسياساتها الاقتصادية وبنيتها التحتية وقاعدة عملائها الدولية، مشيراً إلى أن الدولة تمثل بوابة رئيسية للتوسع الإقليمي. وقال إن قطاع التجزئة الإماراتي يتمتع بمرونة استثنائية تدعمها قوة الاستهلاك المحلي والجاليات الوافدة وتدفقات السياحة وتنوع الاقتصاد، موضحاً أن ثقة المستهلك واستمرار الإنفاق يظلان من أبرز محركات النمو.

وأضاف أن الإمارات نجحت في بناء منظومة تجزئة متطورة تجمع بين الوجهات المادية الفاخرة والتحول الرقمي المتسارع، حيث تحولت مراكز التسوق إلى وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والمطاعم والترفيه، فيما دعمت البنية اللوجستية المتقدمة ومنصات الدفع الرقمي والتجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل تجربة تسوق سلسة متعددة القنوات تتيح للعلامات التجارية الوصول إلى العملاء عبر نقاط تفاعل متنوعة ومترابطة. بدوره، قال زيد شبيلات، مدير التسويق في شركة انفوبيب، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمعيار عالمي في الابتكار بقطاع التجزئة، من خلال نموذج يجمع بين التجارة الرقمية والتجزئة التقليدية ضمن منظومة تتمحور حول العميل، مشيراً إلى أن هذه الريادة تستند إلى رؤية وطنية واضحة تدعمها مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن تجاوز حجم الاقتصاد الإماراتي 1.4 تريليون درهم وتحقيقه معدلات نمو سنوية تتجاوز 5% يعكسان نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي طويلة المدى. وأوضح أن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية لقطاع التجزئة والقدرات الرقمية عززت مكانة الإمارات كمركز رائد للقطاع، لافتاً إلى أن السوق يشهد تحولاً نحو منظومة متكاملة تركز على الارتقاء بتجربة العميل عبر تناغم القنوات الرقمية والتقليدية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تجزئة إمارات مراكز تسوق تجارة إلكترونية استثمارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«غرف دبي» تناقش فرص وآليات تطوير قطاع الألعاب الإلكترونيةبحثت «غرف دبي» بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل خلال ورشة عمل، فرص نمو وآليات تحقيق أهداف «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»...

Read more »

دبي تطلق حوارات التعليم 25 ضمن استراتيجية التعليم 2033أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن إطلاق 'حوارات التعليم 25' ضمن استراتيجية التعليم 2033، بهدف تطوير منظومة التعليم الخاص في دبي، وذلك بمشاركة واسعة من المعلمين، أولياء الأمور، والطلاب.

Read more »

أحمد بن محمد يوجه بمضاعفة مساهمة الإعلام في ناتج دبي المحلي إلى 3% بحلول 2033بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهدف دبي إلى مضاعفة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها كمركز إعلامي عالمي.

Read more »

دبي تطلق خطة رياضية طموحة 2033 لتطوير الأندية وتعزيز الاستدامةأطلق مجلس دبي الرياضي الخطة الرياضية لدبي 2033، بهدف تطوير الأندية الرياضية وزيادة إيراداتها وتعزيز الاستدامة المالية، مع التركيز على دعم المواهب الرياضية وتطوير البنية التحتية الرياضية.

Read more »

دبي الجنوب وبنك الإمارات دبي الوطني يبرمان شراكة استراتيجية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطةوقعت دبي الجنوب مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تيسير الخدمات المصرفية، مما يعزز من بيئة الأعمال ويدعم رؤية دبي الاقتصادية 2033.

Read more »

دبي تتحول إلى قطب عالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الرقميةتقرير مفصل حول استراتيجية دبي لتعزيز قطاع الألعاب الإلكترونية ضمن رؤية 2033، مع استعراض الأرقام الاقتصادية والفرص الوظيفية والدمج التعليمي للتقنيات الرقمية.

Read more »