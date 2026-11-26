الإمارات تخطط لهجمة اقتصادية مرتدة في 2027 مع توقعات بنمو الناتج المحلي 10.4% ووزيرة الاقتصاد تستهدف القطاعات الاستراتيجية.

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لانطلاق ما وصفه معالي عبدالله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد والسياحة، بـ"الهجمة الاقتصادية المرتدة" خلال عام 2027. يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تسريع محركات النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الكبرى في قطاعات حيوية. وتتوافق هذه الخطة الوطنية مع توقعات قوية صادرة عن مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، والتي تشير إلى تحقيق نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المقبل.

توقعات المؤسسات الدولية لنمو الناتج المحلي

أصدر مصرف الإمارات المركزي تقريره الاقتصادي الفصلي في سبتمبر 2026، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 10.4%. جاء هذا الرقم بزيادة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 9.8%. ويستند المصرف في تقديراته إلى توقعات بانتعاش إنتاج النفط، مع تراجع نمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 26.8% خلال العام المقبل.

Also read مبابي يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بمشاركة اليوناني دوفيكاس

كما توقع البنك الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر 2026، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.5%. وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس تحسناً في مسار النشاط الاقتصادي وقوة محركات النمو. ورجح البنك الدولي أيضاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 8% في عام 2027، مما يدل على استمرار تحسن مستويات النشاط.

تحليل القطاعات غير النفطية والاستراتيجية

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أكتوبر 2026، بتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5%. ركزت الوكالة على نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.1%، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإماراتي هو الأكثر تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي. وأيدت وكالة موديز هذه الآفاق، متوقعة نمواً بنسبة 8.2% مع الحفاظ على التصنيف السيادي عند مستوى Aa2.

Advertisement

من جانبها، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية نمواً بنسبة 8%، متوقعة متوسط نمو اقتصادي يبلغ 6.2% للفترة من 2027 إلى 2029. تعكس هذه التقديرات القناعة المتزايدة بقدرة القطاعات غير النفطية، مثل العقارات والسياحة والتجارة والنقل، على دفع النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.

رؤية وزير الاقتصاد والسياحة للمحركات الاقتصادية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، في تصريحات ألقاها في 25 نوفمبر 2026، تفاؤله بقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو يتراوح بين 7% و8%. أشار الوزير إلى أن اقتصاد الإمارات بدأ بالفعل مرحلة التعافي، مع تحسن واضح في أداء القطاع السياحي. وقد عادت معدلات الإشغال الفندقي إلى مستويات قريبة من طبيعتها، واستعادت شركات الطيران الدولية رحلاتها عبر الدولة.

يُعتبر توجيه الاستثمارات نحو التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والروبوتات، محوراً أساسياً في استراتيجية الدولة. تهدف هذه الخطوات إلى رفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية لتحقيق نمو أسرع بكفاءة أعلى وموارد أقل تكلفة. كما تدعم هذه التوقعات إيجابية مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والأعمال.