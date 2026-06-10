الإمارات تحقق علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع CEPA المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تم منح مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) علامة الجاهزية للمستقبل، مع توقعات بنمو الناتج المحلي 13٪ وزيادة التجارة الخارجية بأكثر من 735 مليار درهم بحلول 2033.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق إنجازات استثنائية في مشروع اتفاقيات الشراكة ال اقتصاد ية الشاملة (CEPA) المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي ، حيث تم منح المشروع "علامة الجاهزية للمستقبل" من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل.

هذا التكريم يأتي تقديراً للنتائج النوعية التي تحققت في تعزيز جاهزية التجارة الخارجية الإماراتية، من خلال نموذج تجاري استباقي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. حضر الحفل عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، والسيدة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إلى جانب فريق المشروع من وزارة التجارة الخارجية.

سهم مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في رفع إسهامه إلى 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2033، ما يعادل 245 مليار درهم إماراتي، إضافة إلى زيادة قيمة التجارة الخارجية بأكثر من 735 مليار درهم خلال الفترة من 2024 إلى 2033. ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات إلى 390 مليار درهم والواردات إلى 343 مليار درهم، مع تحقيق نمو سنوي في الصادرات إلى دول الشركاء يبلغ 18.2٪ في عام 2025، ما يمثل 21.6٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية الإماراتية.

هذه الأرقام تدفع الإمارات إلى الصعود من المرتبة السابعة عشرة عالمياً إلى المرتبة التاسعة في صادرات السلع خلال خمس سنوات، وتوقعات الوصول إلى حجم تجارة سلع وخدمات يصل إلى 1.637 تريليون دولار بحلول 2025. يُعد المشروع جزءاً أساسياً من رؤية "نحن الإمارات 2031" والأجندة الوطنية للتجارة الخارجية، حيث وسّع شبكة الشراكات إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وإقليمية تجارية حتى أبريل 2026.

يعتمد المشروع على حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتطوير أطر مرنة للتجارة الرقمية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وإتاحة فرص استثمارية جديدة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والمعادن، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والمالية، والطاقة المتجددة، والسياحة والاقتصاد الرقمي. أكّد الوزير الثاني بن أحمد الزيودي أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً، بينما أشارت وزيرة الدولة عهود بنت خلفان الرومي إلى أن المشروع يمثل نموذجاً رائداً لتشكيل مسارات مستقبل التجارة الخارجية وتعزيز الريادة الإماراتية على الساحة العالمية





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