الإمارات تتصدر المجموعة في تصفيات كأس آسيا ناشئين 2027 بفوز كاسح

حقق منتخب الإمارات للناشئين فوزاً ثالثاً في التصفيات بتغلبه على ماكاو بهدفين دون رد، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف استعداداً للمواجهة المصيرية مع سوريا في الجولة المقبلة.

حقق منتخب الإمارات للناشئين فوزاً كبيراً على منتخب ماكاو الصيني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة. جاء هذا النصر الحاسم في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027، مما يرفع من آمال المنتخب في التأهل المباشر للنهائيات.

دقائق الحسم وسجل الأهداف في رأس الخيمة

فرض منتخب الإمارات أفضليته منذ الدقائق الأولى، وسجل الهدف الأول عبر محمد جابر في الدقيقة 18، بعد أن حول رأسية متقنة لكرتي من سيف العيسادي ناتج ركلة حرة. وفي الشوط الثاني، زاد الفريق الضغط الهجومي، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 عبر منصور العلي، الذي تلقى التمريرة الحاسمة من العيسادي في الجهة اليمنى. واختتم سالم باني التسجيل في الدقيقة 78، مستغلاً خطأً تكتيكياً لمنتخب ماكاو ومررّة بينية من أحمد البلوشي، ليحسم النتيجة النهائية ويؤمن الصدارة لنجمته.

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تحليل الأداء التكتيكي والهيمنة الميدانية

عكس أداء المنتخب أداءً جماعياً متناغماً، حيث سيطر على إيقاع اللعب وساهم التمريرات الدقيقة في كسر خطوط الدفاع الخصم. وتأتي هذه النتيجة تكريماً للجهد الجماعي الذي أظهره اللاعبون، مع التركيز على السرعة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، والقدرة على استغلال الأخطاء الخصم بدقة عالية.

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التصنيف الحالي وتأثيره على المنافسة

ارتفع رصيد منتخب الإمارات إلى 6 نقاط من مباراتين، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف أمام منتخب سوريا، بينما تجمد رصيد منتخب ماكاو عند 3 نقاط. ومن الجدير بالذكر أن منتخبي بنغلادش وبوتان لا يزالان من دون نقاط قبل مواجهتهما ضمن الجولة ذاتها، مما يفتح الباب أمام منافسة قوية في المواقف المقبلة.

الخطوات القادمة والرؤية للتأهل

تتجه الأنظار الآن إلى الجولة الرابعة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي منتخب الإمارات نظيره السوري في مواجهة مصيرية على صدارة المجموعة. من المقرر أن تلعب بنغلادش أمام ماكاو في نفس الجولة، حيث استهل المنتخب مشواره بالفوز على بوتان بثلاثية نظيفة، فيما فازت سوريا على بنغلادش بنتيجة 5-1 وعلى ماكاو بهدف دون مقابل. يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات السبع للنهائيات، لينضم إلى المنتخبات التسعة التي ضمنت تمثيل القارة الآسيوية في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.