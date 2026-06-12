الإمارات توفر 12 ألف استراحة مكيفة لعمال التوصيل خلال فصل الصيف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أكثر من 12 ألف استراحة مكيفة لعمال خدمات التوصيل في جميع أنحاء الدولة، كجزء من سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري التي تحظر العمل تحت الشمس من منتصف النهار إلى العصر خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. تأتي هذه المبادرة التي تنفذ بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، استمراراً للمنهجية الإنسانية التي تتبعها الدولة في سوق العمل وحرصها على تعزيز بيئة عمل آمنة.

في إطار التزام الدولة الدائم بتوفير بيئة عمل آمنة وإنسانية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أكثر من 12 ألف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة ل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة.

تأتي هذه المبادرة استمراراً للمجهودات التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف توفير أماكن مناسبة للراحة والاستراحة للعمال الذين يؤدون أعمالهم في الأجواء الحارة خلال فصل الصيف. وتتضمن الاستراحات المكيفة المرافق الأساسية التي تلبي احتياجات العمال، مما يسهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال فترات الراحة المقررة.

وت depressive these facilities are provided for the fourth consecutive year, reflecting the advanced methodology adopted by the UAE in labor market management and its commitment to the highest standards of occupational health and safety. The initiative targets delivery workers, a vital logistic sector, due to the nature of their work which requires them to move between various locations throughout the day, making fixed-site rest breaks challenging.

The delivery workers are not stationed at a single site during the implementation period of the afternoon ban. The policy prohibits outdoor work under direct sunlight from 12:30 pm to 3:00 pm, between June 15 and September 15. The Ministry emphasized the importance of enabling delivery workers to access the nearest rest station through interactive maps available on the applications they use on their devices.

This technological integration ensures that workers can easily locate a suitable place for rest without unnecessary travel during the heat of the day. Workers are also given the option to work or not during the daily ban hours, in coordination with their employing companies, ensuring flexibility while maintaining safety standards.

The Ministry valued the contributions of all participating entities including the Roads and Transport Authority in Dubai, the Abu Dhabi Department of Municipalities and Transport (Abu Dhabi Mobility), the economic departments across the emirates, Emirates General Petroleum Corporation "Emarat", as well as food delivery platforms and numerous restaurants, shopping centers, commercial outlets, and cloud kitchens. These establishments provide physical spaces for the workers, demonstrating strong community responsibility.

This initiative is part of a comprehensive system of measures, awareness campaigns, and inspection drives that the Ministry will implement throughout the "Heat Stress Protection Policy" period. The overall goal is to enhance compliance with occupational health and safety requirements, raise awareness about the risks of direct sun exposure and high temperatures, and thereby preserve workers' health and safety, boost their productivity, and improve their quality of life





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استراحات مكيفة سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري عمال خدمات التوصيل وزارة الموارد البشرية والتوطين الصحة والسلامة المهنية

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