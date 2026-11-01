الإمارات تشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 بأكبر وفد في تاريخها

تشارك الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 بأكبر وفد رياضي في تاريخ مشاركاتها، ويضم 12 رياضياً يتنافسون في تسع رياضات حتى 13 نوفمبر.

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن الإمارات تشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 بأكبر وفد رياضي في تاريخ مشاركاتها بالحدث. وتُقام الدورة في السنغال خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر الجاري، وهي النسخة الرابعة من الدورة، وتستضيفها القارة الأفريقية للمرة الأولى.

وأوضح سموه أن الدولة تحرص من خلال مشاركتها في كبرى المحافل الرياضية على ترسيخ مبادئ الصداقة والتميز والتعاون. وأضاف أن الطموحات لا تقف عند تحقيق النتائج الرياضية، بل تمتد إلى استثمار الفرص لإبراز قيم شعب الإمارات ومبادئه.

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إنجاز سابق يلهم الرياضيين الإماراتيين

حث سموه الرياضيين على مواصلة التميز والبناء على الإنجاز الذي تحقق في دورة الألعاب الأولمبية للشباب ببوينس آيرس في الأرجنتين عام 2018. فقد توج عمر المرزوقي، فارس المنتخب الوطني، بالميدالية الفضية في مسابقة قفز الحواجز.

وكانت تلك الميدالية أول ميدالية للإمارات في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية للشباب. ويرى سموه أن أبطال الدولة باتوا يشكلون إضافة مميزة في كبرى المحافل بفضل مستوياتهم المتقدمة ونتائجهم المشرفة.

وأشار إلى أن طموح الرياضيين يتجاوز المشاركة إلى كتابة تاريخ جديد لرياضة الإمارات، يُوثّق في سجلات المجد الرياضي. ويعكس هذا التوجه الروح الرياضية العالية التي يتنافس بها الرياضيون الإماراتيون.

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أكبر وفد إماراتي في تاريخ مشاركاتها

تشارك الإمارات في الدورة بأكبر وفد رياضي في تاريخ مشاركاتها منذ النسخة الأولى في سنغافورة عام 2010. ويضم الوفد 12 رياضياً ورياضية يتنافسون في تسع رياضات.

ويمثل الدولة عبدالله العامري في السباحة، وحمدان المازمي في الجودو، وعلياء المهيري في الفروسية، وهدى آل علي وخليفة الكعبي في القوس والسهم. كما يشارك سلطان الحمادي في الدراجات، وشارلوت ثورستون في الترايثلون.

ويضم الوفد أيضاً الثلاثي سعيد عمر وعائشة محمد وأروى علي في ألعاب القوى، إلى جانب ريان ملحان في الريشة الطائرة، ومعاذ وائل في الملاكمة. وتشارك الدورة في مجموع يبلغ نحو 2700 رياضي ورياضية يمثلون 206 لجان أولمبية وطنية، إضافة إلى فريق اللاجئين الأولمبي، ويتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية.

جدول المنافسات الأولى للوفد الإماراتي

يفتتح ريان ملحان، لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة، مشاركة الإمارات في منافسات الدورة اليوم الأحد، بخوض مسابقة فردي الرجال في داكار أرينا. وتتواصل منافسات الريشة الطائرة على مدار ثلاثة أيام متتالية.

ويستهل اليوم الاثنين كل من حمدان المازمي وعبدالله العامري مشوارهما في الدورة. يخوض المازمي منافسات وزن 81 كغ في الجودو، بينما يشارك العامري في سباق 100 متر حرة للرجال في السباحة.

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وحمل علم الدولة في حفل الافتتاح الذي أُقيم أول من أمس كل من علياء المهيري وحمدان المازمي، في لحظة جسدت الفخر بتمثيل الوطن في هذا المحفل الأولمبي التاريخي.

حفل افتتاح يعكس ثقافة الضيافة السنغالية

أُقيم الحفل تحت شعار أفريقيا ترحب، وداكار تحتفل، مجسداً ثقافة الكرم والضيافة السنغالية العريقة المعروفة باسم التيرانجا. وتضمن تقديم الأغنية الرسمية للدورة، بالتزامن مع طابور عرض الوفود المشاركة.

وتضم الوفود رياضيين ورياضيات تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً. واختُتم الحفل بإيقاد المرجل الأولمبي، تتويجاً لرحلة الشعلة التي امتدت 3600 كيلومتر عبر أقاليم السنغال الأربعة عشر.

وتُقام منافسات الدورة في ثلاث مناطق رئيسية، هي داكار وديامنياديو وسالي، حتى 13 نوفمبر الجاري. وتعكس هذه الانطلاقة حجم التنظيم الذي تشهده الدورة على الأراضي الأفريقية.

حضور إماراتي متواصل في دورات الشباب

حافظت الإمارات على حضورها في جميع دورات الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب منذ النسخة الافتتاحية في سنغافورة عام 2010. كما شاركت في النسخة الثانية في نانجينغ بالصين عام 2014، ثم في النسخة الثالثة في بوينس آيرس بالأرجنتين عام 2018.

وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، وذلك خلال نسخة جانجوون في كوريا الجنوبية عام 2024. ويعكس هذا السجل توسع اهتمام الدولة بتمثيل رياضييها في مختلف الدورات الأولمبية للشباب.