أظهرت بيانات مركز البيان أن نسبة المرأة في الإمارات قفزت من 10.1٪ إلى 23.3٪، متجاوزة المعدلات العالمية والإقليمية بفضل سياسات التمكين.

أظهرت البيانات الصادرة عن مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تقدماً استثنائياً في مشاركة المرأة ب دولة الإمارات العربية المتحدة خلال ثلاثين عاماً، حيث ارتفعت نسبتها من إجمالي القوى العاملة لتصل إلى 23.3٪ عام 2024. يأتي هذا الإنجاز بعد أن كانت النسبة تبلغ 10.1٪ فقط عام 1990، ما يعكس نجاحاً استراتيجياً في تحويل البيئة الاقتصادية لتنويع مصادرها البشرية.

تفوق النمو السنوي المركب للإمارات عالمياً

سجل متوسط النمو السنوي المركب لنسبة الإناث في الإمارات 2.5٪ بين عامي 1990 و2024، مما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالمعدلات الدولية والإقليمية. هذا المعدل يتفوق على المتوسط العالمي البالغ 0.1٪، وعلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجلت 0.7٪، بينما شهدت الدول العربية نمواً سلبياً قدره 0.1٪.

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تسارع وتيرة النمو عبر العقود الثلاثة

سجلت نسبة مشاركة المرأة قفزات ملحوظة خلال العقود الماضية، فارتفعت من 10.1٪ عام 1990 إلى 12.4٪ عام 2000، ثم إلى 16.8٪ عام 2010. تواصل الارتفاع لتصل إلى 22.4٪ عام 2019، ثم 22.8٪ عام 2021، لتستقر عند 22.3٪ عامي 2022 و2023، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 23.3٪ في عام 2024.

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توسيع الفرص في القطاعات المعرفية

أسهم التوسع في القطاعات الخدمية والتعليمية والتقنية في فتح آفاق مهنية جديدة، مدعوماً بإصلاحات تشريعية وبرامج تعليمية تواكب احتياجات السوق. أصبح تنوع الأنشطة الاقتصادية عاملاً محورياً في استحداث وظائف تتناسب مع المؤهلات العلمية، مع تركيز متزايد على قطاعات المعرفة والتكنولوجيا لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

مرونة بيئة العمل واستدامة المهارات

تعد بيئات العمل المرنة أداة حيوية لتحقيق التوازن بين المهنية والحياة، مما يدعم استمرارية المرأة في سوق العمل. يركز الاستهداف على التدريب المستمر وتطوير المهارات للتكيف مع التحولات التقنية، مما يضمن تدرجاً مهنياً متواصلاً واستفادة مثلى من الكفاءات النسائية في بناء اقتصاد متنوع.