الإمارات تحقق قفزات نوعية في مؤشرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب عن مؤشرات الأداء لعام 2025، والتي أظهرت تقدماً كبيراً في التعاون الدولي والرقابة والشفافية، مع ارتفاع طلبات المساعدة القانونية وأوامر التجميد وقيمة الأموال المجمدة، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في بيانات المستفيد الحقيقي وزيادة في التحقيقات والمصادرات.

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025، والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية في اجتماعها الأخير.

أظهرت النتائج استمرار دولة الإمارات في نهجها القائم على المخاطر والاستدامة لمواجهة التهديدات المالية، مما يعزز فعالية الجهود الوطنية ويدعم قدرة المنظومة على قياس الأثر وتطوير الأداء بمؤشرات دقيقة ومحدثة. وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية، أن هذه النتائج تعكس التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2024-2027) وتؤكد التزام الدولة بتهيئة بيئة مالية عالمية آمنة ومستقرة، مرتكزة على منظومة رقابية مرنة قادرة على استباق التحديات ومواجهة الجرائم المالية بكفاءة.

وأشار إلى أن الطفرة النوعية في مؤشرات الأداء لعام 2025 تأتي تتويجاً للتحديثات الجوهرية في البنية التشريعية والتنظيمية، خاصة مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، الذي أسهم في تعزيز الحوكمة والتكامل البيني ورفع تنافسية الدولة المالية والاقتصادية. من جانبه، أكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن النتائج تعكس التزام الإمارات بتعزيز فعالية المنظومة بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف) وأفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية تواصل تعزيز التعاون الدولي؛ حيث عقدت 15 اجتماعاً لفرق الخبراء مع دول أعضاء في فاتف، مما أسهم في تبادل الخبرات الفنية وتطوير التعاون القائم على فهم المخاطر. وأضاف أن النتائج تؤكد تطور التنسيق الوطني وتنامي أثر الشراكات الدولية في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.

وعلى صعيد التعاون الدولي، عززت الإمارات مكانتها كشريك عالمي موثوق خلال 2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة بنسبة 4.9% من 492 إلى 516 طلباً، وطلبات تسليم المطلوبين بنسبة 25.3% من 446 إلى 559 طلباً، وطلبات المعلومات الواردة لوحدة المعلومات المالية بنسبة 20.7% من 1261 إلى 1522 طلباً، فيما ارتفعت أوامر التجميد الاحترازي بنسبة 46.7% من 15 إلى 22 أمراً، وتضاعفت قيمة الأموال المجمدة لتصل إلى 150 مليون درهم. وفي الرقابة على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تم تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم.

كما ارتفعت تقارير المعاملات المشبوهة بنسبة 28% لتصل إلى نحو 80 ألف تقرير، استحوذت البنوك على 82.2% منها. وعلى مستوى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تم تنفيذ نحو 8900 عملية تفتيش وفرض غرامات بقيمة 160.33 مليون درهم. وفي مجال شفافية المستفيد الحقيقي، سجلت الدولة تقدماً ملموساً؛ إذ بلغت نسبة التحسن 91.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبح عدد الأشخاص الاعتباريين الذين لا تتوافر لديهم بيانات المستفيد الحقيقي 336 فقط مقابل 4038 في 2024.

كما ارتفعت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر بنسبة 54.2% من 155 ألفاً إلى 239 ألف عملية، والاستفسارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي بنسبة 43.3% لتصل إلى 3300 استفسار، 68.9% منها من جهات إنفاذ القانون و30.6% من وحدة المعلومات المالية. وفي مجال المعلومات المالية والتحقيقات واسترداد الأصول، ارتفعت حزم المعلومات المالية المحالة بنسبة 83.7% من 233 إلى 428 حزمة، وارتفع عدد التقارير المدرجة ضمن هذه الحزم بنسبة 155.1% من 1492 إلى 3806 تقارير.

كما سجلت تقارير المعاملات المشبوهة ارتفاعاً بنسبة 20.8% من 54 ألفاً إلى 66 ألف تقرير، وارتفعت قضايا إنفاذ القانون بنسبة 45.8% من 646 إلى 942 قضية، وبلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم، إلى جانب إعادة 750 مليون درهم إلى الضحايا. وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ارتفعت التقارير المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب بنسبة 62% من 158 إلى 256 تقريراً، وتم تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب، 85.7% منها مرتبطة بأشخاص طبيعيين.

هذه النتائج تؤكد التزام الإمارات بمواصلة تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الرقابة والتحقيقات المالية، وتطوير استخدام البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم اتخاذ القرار وقياس الأثر الفعلي للمنظومة الوطنية





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غسل الأموال مكافحة تمويل الإرهاب مؤشرات الأداء الإمارات الشفافية المالية

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