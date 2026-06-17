الإمارات تحشد جهود أسرة المياه التابعة لليونسكو وتطلق مبادرات للشباب العالمي استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

أعلنت دولة الإمارات خلال مشاركتها في الدورة 27 لمجلس البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي التابع لليونسكو عن إطلاق مبادرتين رئيسيتين، هما "الشباب من أجل المياه" و"المبعوثين الشباب العالميين للمياه"، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في أجندة المياه العالمية وبناء الزخم قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي. وتشمل المبادرة الأولى ثلاث محاور رئيسية وستُنفذ عبر مراكز في قارات متعددة، بينما يهدف البرنامج الثاني إلى دمج خبرات الشباب في مختلف مراحل التحضير للمؤتمر. وقد أكد مسؤولون إماراتيون على الدور المحوري لليونسكو في حشد الحكومات والمؤسسات وتعزيز التعاون الدولي العابر للحدود، مع التأكيد على أن تمكين الشباب ليس خياراً بل ضرورة لتحقيق مستقبل مائي مستدام.

في إطار التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي بالشراكة مع السنغال، حشدت دولة الإمارات جهود المجتمع الدولي للمياه من خلال مشاركتها القيادية في الدورة السابعة والعشرين لمجلس البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي التابع لليونسكو في باريس.

وقد أعلنت الإمارات عن مبادرات رائدة تهدف إلى تعزيز دور الشباب في أجندة المياه العالمية، أبرزها مبادرة "الشباب من أجل المياه" (Youth4Water) وبرنامج "المبعوثين الشباب العالميين للمياه". هذه المبادرات تركز على إشراك الشباب في صياغة السياسات وبناء القدرات عبر مراكز في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية، على مدى الفترة من 2026 إلى 2029.

وتقود جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا رئاسة المبادرة، بينما قدمتها مملكة هولندا للمجلس وتم اعتمادها رسمياً، مما يعزز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات المائية. وقد أكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بالعلاء على أهمية هذه المبادرات في دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وبناء زخم للمؤتمر، مشيراً إلى أن تمكين الشباب يمثل ركيزة أساسية لعملية مياه عالمية أكثر شمولاً.

بدوره، شدد المندوب الدائم للإمارات لدى اليونسكو علي الحاج آل على الدور المحوري للمنظمة في حشد الحكومات والمؤسسات ومراكز البحث، وضرورة تعزيز التعاون الدولي العابر للحدود في مجال المياه من خلال الحوار التفاعلي "المياه من أجل التعاون"، مع التأكيد على أهمية العلوم والمعرفة والحوكمة الشاملة. وأضاف أن الشباب ليسوا فقط عماد المستقبل، بل هم شركاء فاعلون اليوم في ابتكار الحلول وتعزيز الوعي، مما يجسد التزام الإمارات بضمان القيادة الشبابية في صميم الجهود الدولية لتحقيق مستقبل مائي مستدام.

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه المنصة العالمية إلى تعزيز الترابط بين الاكتشاف العلمي والتعاون الدولي وتخريج قادة المستقبل في مجال أمن المياه. واختتمت الإمارات جلسات المجلس بدعوة جميع الدول الأعضاء وأسرة المياه التابعة لليونسكو إلى بناء شراكات والتزامات عملية ذات أثر فعلي دعماً للمسار التحضيري نحو مؤتمر أبوظبي، تحقيقاً لتقدم ملموس في الأجندة العالمية للمياه





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الإمارات، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، أبوظبي،

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