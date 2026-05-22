الإمارات تحقق ثاني أفضل حصاد في تاريخها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة

الإمارات تنهي خليجية ال دوحة 2026 بـ66 ميدالية (13 ذهب، 19 فضة، 34 برونز) ومشاركة 164 رياضي اً في 17 رياضة وثاني أفضل حصاد تاريخياً اختتمت بعثة الإمارات مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة «ال دوحة 2026 » بحصيلة بلغت 66 ميدالية ملونة، بواقع 13 ميدالية ذهبية و19 فضية و34 برونزية، وفق جدول الترتيب العام للميداليات الصادر عن اللجنة المنظمة للدورة.

وشهدت الدورة حضوراً مميزاً لرياضيي الإمارات في العديد من الألعاب، أبرزها القوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، والسنوكر، والبلياردو، والفروسية، إلى جانب التايكواندو والكاراتيه والمبارزة والملاكمة والبادل تنس والبولينج وتنس الطاولة والسباحة، حيث نجح اللاعبون واللاعبات في تحقيق نتائج متنوعة على منصات التتويج الخليجية. وفي ختام مشاركة الدولة، أضاف منتخب الإمارات للكاراتيه 5 ميداليات برونزية في منافسات «الكوميتيه»، عبر إبراهيم أحمد في وزن تحت 60 كجم، وراشد الصريدي في وزن تحت 67 كجم، وعلي ناصر في وزن تحت 75 كجم، وعلي آل علي في وزن تحت 84 كجم، وسيف القايدي في وزن فوق 84 كجم.

وأقيمت النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية في قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، بمشاركة 6 دول خليجية، فيما مثّل الإمارات 164 رياضياً ورياضية، بواقع 115 لاعباً و49 لاعبة، تنافسوا في 17 رياضة فردية وجماعية. وتعد مشاركة الإمارات في «الدوحة 2026» ثاني أفضل مشاركة في تاريخ الدولة بدورات الألعاب الخليجية من حيث إجمالي عدد الميداليات، بعد نسخة الدمام 2015 التي شهدت أفضل حصاد إماراتي بـ73 ميدالية، فيما حققت الإمارات 50 ميدالية في نسخة الكويت 2022، و26 ميدالية في النسخة الأولى التي أقيمت في البحرين عام 2011





