الإمارات تتصدر عالمياً في سرعة الإنترنت المحمول وتحتل المركز الثاني في الثابت

حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول بمتوسط 647.28 ميغابت في الثانية، والثانية في الإنترنت الثابت وفق بيانات أبريل 2026.

في إنجاز جديد يعزز مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم تقدما في البنية التحتية الرقمية، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيف العالمي لسرعات الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول خلال شهر إبريل 2026، وفق أحدث بيانات منصة سبيد تيست غلوبال أندكس التابعة لشركة أوكلا.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا بسرعة تنزيل متوسطة بلغت 647.28 ميغابت في الثانية، متفوقة بفارق كبير على أقرب منافسيها. وجاءت قطر في المركز الثاني بسرعة 561.91 ميغابت في الثانية، تلتها الكويت في المركز الثالث بسرعة 365.69 ميغابت في الثانية، ثم البحرين في المرتبة الرابعة بسرعة 267.76 ميغابت في الثانية، فيما احتلت البرازيل المركز الخامس بسرعة 261.63 ميغابت في الثانية.

ويبرز هذا التصنيف الهيمنة الخليجية على المراتب الأولى في خدمات الإنترنت المحمول، حيث استحوذت أربع دول خليجية على المراكز الأربعة الأولى، مما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة في شبكات الجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية المتطورة. وفي مؤشر الإنترنت الثابت، حلت الإمارات في المركز الثاني عالميا بمتوسط سرعة بلغ 375.66 ميغابت في الثانية، خلف سنغافورة التي تصدرت القائمة.

وتؤكد هذه النتائج نجاح الاستراتيجية الوطنية للبنية التحتية الرقمية التي تتبناها الإمارات، والتي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين والشركات، وتعزيز التنافسية العالمية للدولة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتعد شبكات الجيل الخامس إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، حيث واصلت شركات الاتصالات الإماراتية توسيع تغطيتها وتحسين أدائها، مما أسهم في تحقيق هذه الأرقام القياسية. كما أن الاستثمارات المستمرة في الألياف الضوئية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي تدعم هذا التقدم.

ويمثل هذا الإنجاز ثمرة جهود متواصلة على مدى سنوات، حيث تتصدر الإمارات باستمرار المؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات. ولا يقتصر تأثير هذه السرعات العالية على تجربة المستخدمين فحسب، بل يمتد ليشمل دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات مثل التعليم عن بعد، والخدمات الحكومية الذكية، والصحة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والمدن الذكية. كما أن البنية التحتية الرقمية المتطورة تجذب الاستثمارات الأجنبية وتدعم ريادة الأعمال والابتكار.

ومن المتوقع أن تواصل الإمارات تعزيز موقعها الريادي في هذا المجال، خاصة مع خططها الطموحة لتوسيع شبكات الجيل الخامس والسادس، وتبني التقنيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء. وتظل الدولة ملتزمة بتوفير أفضل الخدمات الرقمية لسكانها، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031 وأجندة التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بدول الخليج الأخرى، فقد أظهرت البيانات تقدما ملحوظا في سرعات الإنترنت، حيث حافظت قطر والكويت والبحرين على مراكز متقدمة، مما يعكس تنافسية المنطقة في هذا القطاع الحيوي.

ويؤكد هذا الإنجاز الجماعي أن دول الخليج تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل. وبالمقارنة مع العام الماضي، فقد شهدت الإمارات تحسنا كبيرا في سرعات الإنترنت المحمول والثابت، حيث ارتفعت السرعات بنسبة تتجاوز 20% في بعض الحالات، مما يعكس استمرار الاستثمارات وتطوير الشبكات. كما أن الإمارات تعد من بين الدول الأكثر استعدادا لتقنيات المستقبل مثل المدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة، والتي تتطلب سرعات عالية واستقرارا في الاتصال.

وبفضل هذه البنية المتطورة، أصبحت الإمارات وجهة جاذبة للشركات التقنية الناشئة والكبيرة على حد سواء. وفي الختام، يمثل هذا التصنيف دليلا قاطعا على ريادة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية، وقدرتها على المنافسة عالميا في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أساس الاقتصاد الرقمي. وتستمر الدولة في استثمار مواردها لتعزيز هذا التفوق، مما ينعكس إيجابا على جودة الحياة والتنمية المستدامة





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الإمارات سرعة الإنترنت التصنيف العالمي الجيل الخامس البنية الرقمية

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