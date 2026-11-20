الإمارات قفزت 6 مراكز في تصنيف الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لتصل للمرتبة الخامسة عالمياً، وحافظت على الصدارة في البنية التحتية والمشاركة الإلكترونية.

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً تاريخياً في سباق التحول الرقمي العالمي، حيث قفزت ست مراتب لتصِل إلى المرتبة الخامسة عالمياً في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2026، متقدمة من المرتبة الحادية عشرة التي كانت تحتلها في عام 2024.

جاء هذا القفزة النوعية وفقاً للتقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA)، والذي يضع دولة الإمارات في دائرة النخبة العالمية لأفضل خمس دول متطورة رقمياً، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية المتكاملة في إعادة هندسة الخدمات الحكومية.

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تصدر البنية التحتية للمرافق الرقمية عالمياً

أحرزت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً مناصفة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وهو ما يثبت تفوقها التقني في توفير شبكات اتصال متطورة وعالية الأداء تشكل العمود الفقري لاستمرارية الخدمات الحكومية الإلكترونية وموثوقيتها.

تلعب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية دوراً محورياً في هذا الإنجاز، حيث تقوم بتطوير الأطر التنظيمية لقطاع الاتصالات وتحفيز الابتكار لضمان جاهزية البنية التحتية الرقمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية ودعم التقنيات الحديثة.

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الريادة في المشاركة الإلكترونية والمشاركة المجتمعية

احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً مناصفة مع 15 دولة أخرى في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يجسد نجاح الدولة في توفير منصات تفاعلية تتيح للمواطنين تبادل الآراء والمقترحات حول السياسات والخدمات الحكومية لتعزيز الشفافية.

يعكس هذا الإنجاز التقدم الكبير في تعزيز دور أفراد المجتمع في عملية صنع القرار، من خلال قنوات رقمية فعالة تسهم في بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المحلي لضمان استجابة أفضل لمتطلبات المواطنين.

تقدم ملموس في الخدمات عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي

سجلت الإمارات قفزة كبيرة في مؤشر الخدمات عبر الإنترنت، حيث ارتفعت ثمانية مراكز لتصل إلى المرتبة الثالثة عالمياً في عام 2026، مقارنة بالمرتبة الحادية عشرة في عام 2024، مما يؤكد كفاءة منظومتها الخدمية.

يعتمد هذا التحسن على تبسيط الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة مستخدم استباقية وسهلة، مما يعزز التنافسية العالمية للدولة ويحسن جودة الحياة الرقمية للسكان.

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التكامل الحكومي ودور الشركاء الاستراتيجيين في المستقبل

تمثل النتائج ثمرة تعاون فعّال بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، حيث سعت الدولة جاهدة لتطوير الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع رؤية حكومة رقمية أكثر كفاءة ومتمحورة حول الإنسان.

تستمر هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في العمل مع شركائها الاستراتيجيين على دعم تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وتعزيز تكامل الخدمات الحكومية لضمان مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة.