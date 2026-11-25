حلت الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً على مؤشر المخاطر الاقتصادية، وحصلت على 2.6 نقطة فقط، مع توقعات بنمو اقتصادي قوي وتوسيع في الفائض التجاري والحكومي.

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة عالمياً بين 164 دولة على مؤشر المخاطر الاقتصادية الذي أصدرته مؤسسة " أوكسفورد إيكونوميكس"، وحصلت على درجة إجمالية بلغت 2.6 نقطة من أصل 10 نقاط، حيث تمثل الدرجة 10 أعلى درجة مخاطرة.

أداء استثنائي في مؤشرات المخاطر

يقيس هذا المؤشر المخاطر من خلال خمسة مكونات رئيسية تشمل الطلب في السوق، وكلفة السوق، وسعر الصرف، والائتمان السيادي، وائتمان التجارة، وبفضل انخفاض الدرجة الإجمالية بمقدار 0.2 نقطة منذ مايو، تحسنت ترتيب الدولة بشكل ملحوظ.

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وقد حققت الإمارات مرتبة متقدمة في محور الائتمان التجاري حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً، وفي محور سعر الصرف حيث جاءت في المرتبة السادسة، وفي محور الطلب في السوق حيث احتلت المرتبة السابعة، كما انخفضت مخاطر سعر الصرف بمقدار 0.3 نقطة ومخاطر الائتمان التجاري بمقدار نقطتين.

تصنيفات ائتمانية قوية ودعم الأصول

يعزوا تقرير المؤسسة هذا الأداء المتميز بشكل أساسي إلى امتلاك الدولة لأصول أجنبية كبيرة، وهو ما انعكس إيجاباً على التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالات التصنيف الكبرى حيث تصنف وكالة "فيتش" حكومة الإمارات عند مستوى AA-، وتصنف وكالة "موديز" الدولة عند مستوى Aa2.

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وقد رافق هذا التصنيف المرتفع للدولة تطوير من قبل مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" لنموذجها الخاص بالإمارات ليتم تضمينه ضمن ما يُعرف بـ"النموذج الاقتصادي العالمي" (GEM)، حيث انتقلت المؤسسة من رصد البيانات بتردد سنوي إلى تردد ربع سنوي لضمان توفير تفاصيل أكثر دقة حول عناصر مثل الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات بنمو غير نفطي قوي في 2027

توقعت مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" في تقرير حديث أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5.1% في عام 2027، مشيرة إلى أن القطاع غير النفطي كان أكثر صلابة مما قدرتته سابقاً، حيث سجل نمواً بنحو 1.8% على أساس سنوي في النصف الأول من العام وهو ما يعتبر أعلى بكثير من التوقعات السابقة.

كما توقعت المؤسسة ارتفاع نمو القطاع غير النفطي ليصل إلى 3% في عام 2027، ثم إلى 6.3% في عام 2028، مما يعكس قوة الديناميكيات الاقتصادية الخارجية عن النفط، بينما أشارت إلى أن أعداد المسافرين الشهرية ارتفعت من 3.5 ملايين في أبريل إلى 5 ملايين في يونيو حسب تقديراتها.

تفجر في القطاع السياحي والفائض التجاري

شهد قطاع السياحة نمواً كبيراً مع عودة نحو 50 شركة طيران دولية تخدم 217 وجهة بحلول منتصف العام، وتسجل الفنادق إشغالاً يراوح بين 51% و66% حسب الفئة، بينما توقعت المؤسسة أن ترتفع أعداد الزوار بنسبة 31.6% في 2027 و56.9% في 2028 لتتجاوز مستوى عام 2025.

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ومن الجانب المالي، تتوقع المؤسسة نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 13.4% في 2026 و14.2% في 2027 بفضل أسعار النفط، مقابل نمو الإنفاق بنسبة 10.6% ثم 6.1%، وبذلك يبلغ الفائض 4.7% من الناتج هذا العام ويتسع إلى 6.7% في 2027.

وسيقفز فائض الحساب الجاري من 94.9 مليار دولار بما يعادل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، إلى 140.9 مليار دولار بما يعادل 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مما يؤكد المرونة العالية للاقتصاد الإماراتي.