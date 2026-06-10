الإمارات تتصدر العالم في تبني التجارة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

كشف استطلاع لشيك أوت.كوم أن الإمارات تقود العالم في سرعة تبني الذكاء الاصطناعي للتسوق، حيث يتوقع المستهلكون نمو التجارة القائمة على الوكلاء بنسبة 10% أو أكثر خلال عام.

أظهر استطلاع جديد أجرته شركة شيك أوت. كوم، الشركة العالمية للمدفوعات الرقمية، بعنوان التجارة القائمة على الوكلاء 2026: واقع طلب المستهلكين وجاهزية التجار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتفوق على جميع المناطق الأخرى التي شملها الاستطلاع من حيث سرعة تبني الذكاء الاصطناعي في عمليات التسوق.

ويتوقع المستهلكون في الإمارات ممن لا يستخدمون التقنية حالياً أن تستحوذ التجارة القائمة على الوكلاء على عشرة بالمائة أو أكثر من مشترياتهم عبر الإنترنت خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. ويشير البحث إلى أن المستهلكين في الإمارات يظهرون انفتاحاً كبيراً على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في شراء المنتجات والخدمات، حتى في الفئات المالية الحساسة.

يعبر حوالي 79 بالمائة من المستهلكين في الإمارات عن ارتياحهم للسماح للذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، بينما يقول 2 بالمائة فقط إنهم لا يملكون أي دافع لاستخدام وكيل ذكاء اصطناعي للتسوق على الإطلاق. ويعتقد 64 بالمائة من المستهلكين في الدولة أن وكيل الذكاء الاصطناعي سيشتري ملابس تناسبهم بشكل أفضل مما يمكنهم اختياره لأنفسهم.

ويمتد هذا الارتياح إلى المجالات المالية الحساسة؛ إذ يبدي ما يقرب من ربع المستهلكين في الإمارات (24 بالمائة) ارتياحهم لمشاركة تفاصيل رواتبهم ودخلهم المتاح للإنفاق وأرصدتهم المصرفية الفورية مع الذكاء الاصطناعي، في حين يوافق 19 بالمائة منهم على منحه صلاحية الوصول إلى تقويمهم الشخصي. ويجد البحث أيضاً أن 71 بالمائة من المتسوقين في الإمارات على استعداد للسماح لوكيل الذكاء الاصطناعي بتغيير علاماتهم التجارية المفضلة واستبدال المنتجات إذا وجد خياراً أفضل بقيمة أفضل.

بينما يضع المستهلكون في الغرب المشتريات المعقدة في أسفل قوائمهم، يبدي المتسوقون في الإمارات انفتاحاً غير عادي تجاه تولي الذكاء الاصطناعي إدارة أمورهم المالية، حيث يقول 22 بالمائة منهم إن الخدمات المالية ومنتجات التأمين ستكون من بين أولى الأمور التي سيفوضونها للذكاء الاصطناعي. كما أبدى 72 بالمائة منهم استعدادهم لاستخدام وكيل ذكاء اصطناعي لتجاوز طوابير الانتظار الرقمية عند شراء تذاكر المهرجانات والفعاليات.

وتشير النتائج إلى أنه مع توسع التجارة القائمة على الوكلاء، يتوقع المستهلكون في دولة الإمارات أن تتحمل المؤسسات المالية جانباً كبيراً من المسؤولية عند وقوع أخطاء مرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل شراء منتج غير صحيح أو تكبد تكلفة غير متوقعة. ووفقاً لآراء التجار في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا تمثل المعاملات التي تتم عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي سوى 3 بالمائة من إجمالي المعاملات حالياً، إلا أن 89 بالمائة من التجار يستعدون بالفعل للتجارة القائمة على الوكلاء، مما يشير إلى أن القطاع يتهيأ لهذه المرحلة الجديدة رغم استمرار نضج المعايير ونماذج الثقة المرتبطة بها.

وقال روري أونيل، الرئيس التنفيذي للتسويق في شيك أوت. كوم، إن التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي تتحول سريعاً من مجرد مفهوم إلى واقع ملموس، فقد بدأ المستهلكون بالفعل في تجربة وكلاء الذكاء الاصطناعي لإجراء مشترياتهم اليومية، ونشهد في مختلف أنحاء قطاع التجارة تعاوناً متسارعاً لتطوير البروتوكولات والمعايير التي ستدعم هذه المرحلة التالية من التجارة الإلكترونية





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