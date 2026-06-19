حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ49 عالمياً على مؤشر التحول الطاقي لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بعدما سجلت 59.1 نقطة على المؤشر العام.

الإمارات الأولى عربياً و49 عالمياً بمؤشر التحول الطاقي 2026 بـ59.1 نقطة؛ ضمن أفضل 5 ب العدالة الطاقية ؛ التقدم العالمي يتباطأ رغم الاستثمارات. حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ49 عالمياً على مؤشر التحول الطاقي لعام 2026 الصادر عن المنتدى ال اقتصاد ي العالمي، بعدما سجلت 59.1 نقطة على المؤشر العام، الذي يقيس أداء أنظمة الطاقة الوطنية ومدى جاهزية الدول للتحوّل نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وعدالة وأمناً.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات جاءت ضمن أفضل الدول عالمياً في مؤشر العدالة الطاقية، الذي يقيس مدى توافر الطاقة بأسعار ميسورة وموثوقية الوصول إليها للمستهلكين. كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل خمس دول عالمياً في هذا المحور إلى جانب البحرين وسلطنة عمان وقطر والولايات المتحدة. وأوضح التقرير، الذي أعده المنتدى بالتعاون مع شرك





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