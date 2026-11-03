الإنسان ينتج 2.05 مليار طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً دراسة حديثة

كشف باحثون من جامعة باث البريطانية أن البشر يولدون 2.05 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بزيادة 74%، مؤكدين أنه لا يساهم في الاحتباس الحراري.

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في دورية "The Lancet Planetary Health" عن دور غير متوقع للنشاط البشري في دورة الكربون العالمية، حيث ينتج أجسام البشر نحو 2.05 مليار طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وقد قاد هذه الأبحاث فريق من باحثي جامعة باث البريطانية، الذين سلطوا الضوء على هذه الكمية الهائلة الناتجة عن العمليات الحيوية الطبيعية التي تحول الغذاء إلى طاقة.

ارتفاع إنتاج الكربون بنسبة 74% عبر العقود

أظهرت البيانات التحليلية التي استمرت منذ عام 1985 حتى عام 2015 أن كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات الأيض البشري ارتفعت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة. فبدلاً من 1.18 مليار طن متري كما كان الحال في عام 1985، ارتفع الرقم ليصل إلى نحو 2.05 مليار طن في عام 2015، مما يعكس زيادة نسبتها 74% على مدى ثلاثين عاماً. ويعتبر هذا المؤشر دليلاً على التأثير المتزايد للنمو السكاني في حركة الكربون عبر البيئة.

Also read 3.5 ملايين نسمة عدد سكان دبي 2022 بنمو 2.05 %

السكان هم المحرك الرئيسي للزيادة

يرجح البروفيسور خافيير غونزاليس، الذي قاد الدراسة في مركز التمارين الرياضية والتغذية والأيض بجامعة باث، أن أكثر من 60% من هذا الارتفاع في إنتاج ثاني أكسيد الكربون يعود إلى زيادة عدد سكان العالم. وأشار إلى أن ارتفاع كمية الغاز التي ينتجها الفرد الواحد لم يكن كبيراً بما يكفي لتفسير هذه الزيادة، مشدداً على أن الجسم ينتج ثاني أكسيد الكربون بصورة طبيعية أثناء تحويل الغذاء إلى طاقة.

التمييز بين الكربون الحيوي والوقود الأحفوري

على الرغم من ضخامة الرقم الذي توصلت إليه الدراسة، حذر الباحثون بشدة من التمييز بين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التنفس البشري والانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري. فالكربون الذي يطلقه الإنسان مع الزفير يأتي أساساً من الغذاء الذي يتناوله، والذي يحتوي على كربون امتصته النباتات حديثاً من الغلاف الجوي خلال عملية البناء الضوئي، ثم انتقل عبر السلسلة الغذائية إلى جسم الإنسان.

Advertisement

آليات القياس ودقة النتائج العلمية

وللوصول إلى هذه التقديرات الدقيقة، حلل فريق البحث آلاف القياسات الفعلية لمعدلات إنتاج ثاني أكسيد الكربون لدى أشخاص من مختلف الفئات العمرية، بدءاً من الرضع وصولاً إلى كبار السن. قام العلماء بدمج النتائج مع بيانات السكان وأوزان الجسم على مستوى العالم، بهدف تقدير التغير في إجمالي النشاط الأيضي للبشر على مدار الفترة الممتدة بين عامي 1985 و2015، مما يوفر للعلماء جزءاً إضافياً من الصورة لفهم مصادر الكربون.

آثار الدراسة على سياسات المناخ المستقبلية

يؤكد البروفيسور غونزاليس أن الدراسة لا تدعو إلى تقليل النشاط البدني أو تغيير الأنظمة الغذائية أو الحد من التنفس، كما أنها لا تعتبر زفير الإنسان سبباً مباشراً لتغير المناخ. بل تهدف إلى تقديم صورة أكثر دقة عن حركة الكربون في العالم، وإدراج الكربون الناتج عن عمليات الأيض البشري ضمن الحسابات العلمية لتحسين دقة الموازنات الكربونية العالمية، لا سيما في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة.