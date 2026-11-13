الإمارات تتصدر المانحين لغزة بـ 3.12 مليار دولار عبر عملية الفارس الشهم 3

تفاصيل عملية الفارس الشهم 3 التي قادتها الإمارات لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 3.12 مليار دولار لغزة، مما يجعلها أكبر مانح دولي للمنطقة.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ موقعها الريادي في العمل الإنساني العالمي من خلال منظومة متكاملة تقودها إرادة سياسية راسخة. أثبتت الدولة أن مساندتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليست مبادرات موسمية، بل جهد مستمر يشمل الخط الأول للنجدة وحماية الأرواح.

منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر، تحركت الإمارات في اتجاهين أساسيين هما الإنساني والدبلوماسي. أعلنت الدولة عن تقديم مساعدات عاجلة بقيمة تتجاوز 154 مليون درهم، مستغلة جميع الإمكانات المتاحة لتخفيف المعاناة عبر جسور إغاثية برية وبحرية وجوية.

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تفاصيل عملية الفارس الشهم 3

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عملية الفارس الشهم 3 في نوفمبر 2023. تحولت هذه العملية إلى ملحمة إنسانية فاقت التوقعات، حيث تجاوز إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة لغزة 3.12 مليار دولار. تمثل هذه النسبة 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة للقطاع.

في عام 2025، تصدرت الإمارات قائمة كبار المانحين لغزة والضفة الغربية بمساهمات حكومية بلغت نحو 1.6 مليار دولار. يعادل هذا المبلغ 38.04% من إجمالي التمويل العالمي، مما يعكس الدور المحوري للدولة في دعم الاستدامة والإنقاذ.

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مواجهة المنخفض الجوي والشتاء

بسبب الظروف الإنسانية القاسية الناتجة عن المنخفض الجوي الأخير، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير خيام تكفي لإيواء 50 ألف شخص. جاءت هذه التعليمات عن طريق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لمساعدة النازحين على مواجهة مخاطر السيول.

يتم إيصال الخيام وتوزيعها على مناطق عدة في القطاع بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 التي دشنت في 5 نوفمبر 2023. تضمن الدولة تقديم الدعم الغذائي والطبي والمائي والإيوائي لجميع فئات المجتمع بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن.

تأثير طويل الأمد ومستدام

استطاعت عملية الفارس الشهم 3 خلال ثلاث سنوات أن تبث الفرح والسعادة إلى 500 عريس وعروس وأسرهم. أثبت العمل الإنساني الإماراتي أنه أعمدة للقوة الناعمة وجزء لا يتجزأ من هوية الدولة. حماية الإنسان وصون كرامته تبقى أولوية لا تحيد عنها المسيرة.