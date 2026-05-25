الإمارات ترسل لغزة 40 طناً من المستلزمات الطبية و4 سيارات إسعاف ضمن «الفارس الشهم 3» لتعزيز الخدمات الصحية ودعم المستشفيات والطواقم. وقدمت عملية الفارس الشهم (3) قافلة مساعدات إماراتية جديدة محمّلة بـ40 طناً من المستلزمات الطبية و4 سيارات إسعاف، دعماً للمنظومة الصحية، وتعزيزاً لقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة للحالات الإنسانية والطارئة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

الإمارات ترسل لغزة 40 طناً من المستلزمات الطبية و4 سيارات إسعاف ضمن « الفارس الشهم 3 » لتعزيز الخدمات الصحية ودعم المستشفيات والطواقم. قدمت عملية الفارس الشهم (3) قافلة مساعدات إماراتية جديدة محمّلة بـ40 طناً من المستلزمات الطبية و4 سيارات إسعاف، دعماً للمنظومة الصحية، وتعزيزاً لقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة للحالات الإنسانية والطارئة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة .

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات لدعم أهالي قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم، حيث تسهم الإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف في تعزيز الخدمات الصحية وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات والطواقم الطبية العاملة على مدار الساعة. وتُعد قافلة المساعدات الطبية جزءاً من سلسلة قوافل إنسانية وإغاثية متنوعة تواصل دولة الإمارات إرسالها إلى قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، منذ بدء الأحداث الصعبة التي يشهدها القطاع، تأكيداً على استمرار دعمها ومساندتها للأسر المتضررة والتخفيف من معاناتهم في مختلف المجالات الإنسانية والصحية والإغاثية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإمارات قطاع غزة المستلزمات الطبية سيارات الإسعاف الفارس الشهم 3

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

هال سيتي يسد الفارق وينتزع اللقب الإعداديوفاز هال سيتي اليوم على ميدلسبره بنتيجة 1/ صفر في النهائي رقم 40 لمرحلة الأدوار الإقصائية المؤهلة لدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وجاءت النتيجة بفوز هام لم يشهده المشجعون لأنفسهم على مر السنين. فما الذي يميز هذا اللقب؟

Read more »

هال سيتي يعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد 10 سنواتفاز هال سيتي على ميدلسبره بنتيجة 1 - في النهائي رقم 40 لمرحلة الأدوار الإقصائية المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ا

Read more »

Boost in Discounts and Financing Options for Festive SpendingThe approaching Eid festival brings increased shopping and spending, driven by rising demand for clothes, gifts, meats, travel, and hospitality preparations. As a result, many families are opting for deferred payment financing options through apps like 'Buy now, pay later' to distribute their festive expenses over several months, rather than paying them all at once. Industry experts highlight the growing popularity of these financing options, stating that their use tends to increase by 20-40% compared to ordinary periods, especially during times of increased spending.

Read more »

الوقود الحيوي سلاح صناديق التحوّط لمواجهة ارتفاع النفطالأموال تتدفق نحو الزيوت النباتية الإيثانول يستهلك 40% من الطلب الأمريكي على الذرة عدوى...

Read more »

«العيديات الرقمية» تنشّط التحويلات الإلكترونية 40% خلال عيد الأضحىمع التوسع المتسارع في استخدام التطبيقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، شهدت السنوات...

Read more »

American oil producers boost output to profit from Middle East energy crisis, with forecasts for longer-term oil price increasesAmerican oil producers are increasing their output to take advantage of the energy crisis caused by the war in the Middle East, with forecasts for longer-term oil price increases. Companies like Dominion Bakken, the third-largest oil producer in the Permian Basin, the world's richest oil fields, and Continental Resources, a specialist in shale oil exploration, are expanding their drilling operations due to the increase in oil prices by more than 40%, reaching around $100 per barrel. Harold Hamm, a prominent oil businessman and Trump supporter, and the owner of Continental Resources, plans to increase his capital expenditure by $300 million to reach $2.8 billion in 2026 to take advantage of the rising oil prices. This represents a shift in Continental Resources' position, as they had previously announced in January that they would stop drilling new wells in North Dakota due to low oil prices. The increase in oil prices has also led to a reevaluation of this decision.

Read more »