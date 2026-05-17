بعد أسبوع واحد فقط من الانتصارات، حقق فريق الإمارات إكس آر جي للمرة الرابعة الفوز في سباق جيرو دي إيطاليا، بعد أن حققهgorّنيان نارفايز، victorieshop وفوز ثانوياً كوزنيفروي. ومع ذلك، لم يقتصر الانتصارات على نارفايز وحددهمجموعة الهروب المنتقاة في خط النهاية التي بذلت الجهد المطلوب لتحقيق الفوز. ويسقط البرتغالي يولاليو إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق ثلاث دقائق وخمسون ثانية خلف سويدي ياكوب سودركفيست. مع مجموعة الهروب التي تضم سويدي ياكوب سودركفيست وكوزنيفروي، يتأكد الضغط على يولاليو بعد أسبوع واحد فقط من السباق الإيطالي الكبير. وفي النهاية، يجب على narfawi كوزنيفروي وباقي المرشحين الأصغر سنًا إظهار المزيد من القوة وتفكيك المجموعة العاملة وتحقيق الانتصار.

واصل فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية تألقه في سباق جيرو دي إيطاليا ، بعدما حقّق الإكوادوري جوناتان نارفايز، ال فوز بالمرحلة الثامنة، ليمنح الفريق ثالث انتصاراته خلال أسبوع واحد في السباق الإيطالي الكبير.

وجاء فوز نارفايز، بعد هجوم بعيد المدى نفذه برفقة زميله الدنماركي ميكيل بييرج، قبل 76 كيلومتراً من خط النهاية، لينجح الثنائي في تشكيل مجموعة المقدمة إلى جانب النرويجي أندرياس ليكنيسوند، من فريق أونو - إكس موبيليتي. وأطلق نارفايز، بعد عمل جماعي مميز من بييرج، هجومه الحاسم بعد تبقي 9.8 كيلومترات على النهاية، ليفرد بالصدارة ويعبر خط النهاية في مدينة فيرمو متقدماً بفارق 32 ثانية عن ليكنيسوند، ومحققاً فوزه الثاني في نسخة هذا العام من جيرو إيطاليا.

وعلى صعيد الترتيب العام، حافظ البرتغالي أفونسو يولاليو، من فريق Bahrain Team in Qatar، على القميص الوردي، متقدماً على الدنماركي يوناس فينجيجارد، بفارق 3 دقائق و15 ثانية. وفي طواف المجر، حافظ الفرنسي بينوا كوزنيفروي، دراج الفريق، على المركز الثاني في الترتيب العام بعد حلوله خامساً في المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة.

وشهدت المرحلة تقليص المسار وإلغاء اللفة الختامية بسبب سوء الأحوال الجوية، ما منح فرصة أكبر لمجموعة الهروب للمنافسة على الفوز، والذي ذهب للسويدي ياكوب سودركفيست،من فريق Lidl-Trick، ليتصدر الترتيب العام بفارق 40 ثانية أمام كوزنيفروي، قبل المرحلة الأخيرة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإمارات إكس آر جي جيرو دي إيطاليا فوز نابرازي بييرج

United States Latest News, United States Headlines