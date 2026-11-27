وزارة المالية تعلن نجاح إصدار أول سندات خزينة رقمية للحكومة الاتحادية بقيمة 180 مليون درهم عبر ناسداك دبي، في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة سوق الدين العام.

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن نجاح إصدار أول سندات خزينة رقمية للحكومة الاتحادية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإصدار 180 مليون درهم، وهو ما يعادل نحو 50 مليون دولار أمريكي. وقد تم تنفيذ هذا المشروع الطموح باستخدام التقنيات الرقمية المتطورة عبر البنية التحتية للأسواق المالية (D-FMI) التابعة لشركة يوروكلير (Euroclear)، مع إدراج السندات بشكل رسمي على بورصة ناسداك دبي. يُعد هذا الإنجاز خطوة نوعية تعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو تطوير أسواق رأس المال بشكل فعّال، وتبني التقنيات المالية الحديثة لإدارة الدين العام بكل شفافية وكفاءة.

تفاصيل وآليات إصدار السندات الرقمية

تم تحديد أجل السندات الصادرة حديثاً بسنتين، مع عائد سنوي حتى تاريخ الاستحقاق بلغ 4.98 في المائة، وتم تخصيص هذه السندات بالتساوي بين البنوك المتعاملة الرئيسية الستة، وذلك وفق آلية تخصيص مستقلة لضمان العدالة والشفافية. وقد تم تحديد عائد الإصدار هذا بالاستناد إلى نتائج مزاد سندات الخزينة التقليدية، مما يضمن تكاملاً سلساً بين الآليات الجديدة والتقنيات التقليدية. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار جاء كجزء من برنامج سندات الخزينة الحكومية الأوسع، والذي يهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية الرقمية لتمكين إصدار وتسوية السندات باستخدام أحدث التقنيات مع الحفاظ على التكامل الكامل مع أنظمة التسوية والتوزيع التقليدية المعتمدة.

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شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات المالية

جرى تنفيذ هذا الإصدار التاريخي بالتعاون الوثيق مع مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والعالمية الرائدة، في إطار شراكة استراتيجية تعكس أهمية تكامل الخبرات والقدرات التقنية والمالية. فقد وفرت شركة يوروكلير (Euroclear) البنية التحتية الرقمية اللازمة للإصدار والتسوية، فيما تولى بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) دور وكيل التسوية لضمان سير العمليات بسلاسة. كما اضطلع سيتي بنك (Citi) بدور وكيل الإصدار والدفع، في حين قام بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) بتحمل دور وكيل الهيكلة، مما يضمن دقة التنفيذ وموثوقية العمليات المالية المعقدة.

مواقف الوزراء وقادة المؤسسات المالية

وصف معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، هذا النجاح بأنه محطة مهمة في مسيرة تطوير سوق الدين المحلي، مشيرا إلى أن الإصدار يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتبني الحلول المالية المبتكرة. وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يمثل خطوة نوعية في تحديث آليات إصدار وتسوية الأوراق المالية الحكومية بالاعتماد على التقنيات المالية المتقدمة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية وترسيخ مكانة الإمارات كقائد إقليمي ودولي للابتكار المالي. كما أشار إلى أن هذه النتيجة هي ثمرة التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، وسينصب الاهتمام مستقبلا على استكشاف فرص أوسع لتقنيات السجلات الموزعة.

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من جهتها، أعربت فاليري أوربان، الرئيس التنفيذي لمجموعة يوروكلير (Euroclear)، عن فخرها بالتعاون مع وزارة المالية في تنفيذ هذا الإصدار السيادي الرقمي التاريخي عبر منصة D-FMI. وأشارت أوربان إلى أن هذا الإنجاز يمثل مثالا بارزا على كيفية انتقال الابتكار من مرحلة التجربة إلى التطبيق العملي عند دمج القدرات الرقمية مع البنية التحتية المرنة. وفي سياق متصل، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن إدراج أول سندات خزينة رقمية مقومة بالدرهم الإماراتي يفتح فرص الربط المباشر بين عمليات الإصدار والتسوية الرقمية وبورصة راسخة، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من شفافية وإمكانيات التداول في السوق الثانوية بصيغة رقمية مبتكرة.

التأثيرات الاقتصادية ونتائج المزادات

في سياق متصل بتحركات السوق الأوسع، حقق مزاد نوفمبر لسندات وصكوك الخزينة نتائج إيجابية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات 920 مليون درهم، شملت 550 مليون درهم لشريحة صكوك الخزينة المستحقة في سبتمبر 2031، و370 مليون درهم للشريحة الجديدة لسندات الخزينة التقليدية المستحقة في نوفمبر 2028. واستقطب هذا المزاد طلبات بقيمة إجمالية بلغت 3.04 مليارات درهم، بمعدل تغطية بلغ 2.8 مرة، فيما وصل العائد حتى الاستحقاق إلى 5.00 في المائة للصكوك و4.98 في المائة للسندات التقليدية، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في الأدوات المالية السيادية المحلية.

وأكد هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، أن هذا الإصدار الرقمي يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق الدين المحلي، ويؤكد الدور الحيوي للتكنولوجيا في دعم المرحلة المقبلة من تطور أسواق رأس المال. وأشار إلى سعادة البنك بدعم وزارة المالية في المضي قدما بهذه الرؤية من خلال توظيف خبراتها في مبادرات تسهم في تعزيز البنية التحتية المالية وترسيخ التنافسية الدولية. ومن المقرر أن تدرج سندات الخزينة الرقمية للتداول على ناسداك دبي، بما يتسق مع برامج سندات الخزينة الاتحادية وصكوك الخزينة الاتحادية الأوسع التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري.