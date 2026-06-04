الإمارات تشارك في الاجتماع السنوي لمجموعة عمل "بريكس" لمكافحة الإرهاب في نيودلهي

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجموعة عمل مكافحة الإرهاب التابعة لمجموعة بريكس في نيودلهي، حيث جددت التزامها بتعزيز التعاون الدولي ومكافحة التطرف والإرهاب، وقدمت أوراق عمل حول منع إساءة استخدام الإنترنت وتمويل الإرهاب.

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجموعة عمل مكافحة الإرهاب التابعة لمجموعة بريكس ، الذي عُقد في نيودلهي يومي 21 و22 مايو الجاري، تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس مجموعة عمل " بريكس " ل مكافحة الإرهاب .

ترأس الوفد مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب مقصود كروز. خلال الاجتماع، جددت الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب والتصدي للتهديدات الناشئة للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة. وأكد كروز تقدير الدولة لرئاسة الهند لمجموعة بريكس لعام 2026 واستضافتها الاجتماع، مشيراً إلى أهمية الحوار الدولي والعمل المنسق لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة. أضاف أن الجماعات المتطرفة تستخدم بشكل متزايد الفضاء السيبراني والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتجنيد الأفراد وتمويل العمليات ونشر الأيديولوجيات المتطرفة، مما يستدعي تعزيز التعاون الدولي للتصدي لهذه التهديدات.

وشرح أن الجهود الفاعلة لمكافحة التطرف والإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً ومتعدد الأبعاد يعالج التهديدات المباشرة والظروف المؤدية إلى التطرف. أكد أن نهج الإمارات يرتكز على مبادرات وقائية طويلة الأمد وإجراءات عملية لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف والكراهية والتعصب والإرهاب، لافتاً إلى أن الدولة تحتضن مؤسسات ومبادرات معترف بها دولياً تتبنى منظوراً شاملاً للوقاية وتعزز التعاون الدولي.

ضمن الرئاسة المشتركة للإمارات والصين للمجموعة الفرعية المعنية بمنع إساءة استخدام الإنترنت للإرهاب، قدم الوفد ورقة مفهومية تسلط الضوء على سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة استغلال الإرهابيين للمنصات الرقمية والتقنيات الناشئة. كما قدم دراسة حالة حول جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال أطر مؤسسية وتشريعية متينة، مؤكداً الرفض القاطع للإمارات للتطرف والإرهاب بجميع أشكاله.

شدد كروز على ضرورة اعتماد نهج دولي شامل ومتوازن ومنسق يدمج بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، داعياً إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتوسع في التعاون السيبراني، وزيادة التنسيق بشأن الأصول الافتراضية والأنظمة المالية اللامركزية لمنع إساءة استخدام التقنيات المتقدمة من قبل العناصر الإرهابية. على هامش الاجتماع، عقد وفد الإمارات اجتماعات ثنائية مع وفود الهند وروسيا والصين لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مكافحة التطرف والإرهاب.

اختتمت الإمارات بتأكيد التزامها بالعمل الوثيق مع أعضاء "بريكس" والدول الشريكة لدعم الجهود المشتركة للقضاء على الإرهاب الدولي وتعزيز السلم والأمن العالميين





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