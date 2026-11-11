الإمارات تُوقِّع مذكرة لتطوير التنس لأصحاب الهمم مع أكاديمية أنس جابر

سعت الدولة الإماراتية إلى تعزيز مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص في رياضة التنس عبر توقيع مذكرة مع أكاديمية أنس جابر، مع التركيز على التدريب والتوعية المجتمعية.

في خطوة تعزز الرياضة لذوي الإعاقات، وقع ال أولمبياد الخاص الإماراتي و أكاديمية أنس جابر للتنس مذكرة تفاهم في مقر الأكاديمية في المدينة الأكاديمية بجدة، حدداً هدفاً مزدوجاً: توسيع فرص المشاركة وتطوير المهارات لدى لاعبينا أصحاب الهمم. تحمل المذكرة في صميمها أربعة مجالات رئيسية تركز على الدمج الرياضي، تدريب المدربين على فهم الإعاقات الذهنية والنمائية، تعريف مفهوم الرياضات الموحدة، وتطوير برامج تدريبية مستمرة.

أهداف الشراكة وتعزيز دمج اللاعبين

تسعى مذكرة التفاهم إلى إدماج أصحاب الهمم في عالم التنس من خلال توفير بيئات تدريب شاملة تتعامل مع احتياجاتهم الخاصة. يتضمن التعاون أيضاً اكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتها، مع تنفيذ مبادرات مجتمعية لرفع الوعي حول إمكانات اللاعبين ذوي الإعاقات.

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تعليقات القادة وأهمية التعاون المتبادل

أوضح طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، في حفل التوقيع، أن الإيمان بالشراكة يأتي من رغبة في بناء بيئات رياضية دامجة تسمح للكل بتطوير مهاراته. وأكد كريم كمون، مدير أكاديمية أنس جابر، أن الرياضة "تسهّل التقريب بين أفراد المجتمع وتزيد من الثقة بالنفس"، مع دعمه لتوسع فرص التدريب المشترك.

تجارب الناجحة وإمكانيات المستقبل

ثبت لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، الذين حصدوا ثلاث ميداليات في دورة الألعاب العالمية للتنظيم العالمي 2023 في برلين، نجاحاً ملحوظاً في التنس. تشاركت لاعبة كلاري ليهمكول، الحاصلة على ميداليتين فضيتين وبرونزية في البطولة الدولية، في حديث منشور عن أهمية هذه المذكرة في تغذية طموحات اللاعبين وتوسيع أفقهم.

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યોગુકત આ બેઠકમાં અંગ્રેજીમાં પ્રસ્તુત તાલીમ વર્કશોપનો સમાવેશ હતો, જે તાલીમકારો અને ટીમ સભ્યો માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી. કૉમ્પ્લિટ સત્ર સફળ કર્યું કે શિક્ષકોને ઇન્જ્યુર્ડ અને વિકસિત ક્ષમતાનો પ્રશ્ન સમજ્યા, તેમજ સમાન હેતુઓ સાથે એક જટિલ અને સહયોગી વાતાવરણ કેવી રીતે સ્થાપિત કરવું તે શીખ્યું.

خطوات قادمة وتوقعات دورية

تتوقع جزء الشراكة أن يبدأ في تنفيذ برامج مشتركة أقرب وقت ممكن، وتحديد جدول زمني للمراجعة السنوية لتقييم فعالية المبادرات. كما يطمح كل من الأكاديمية والأولمبياد الخاص إلى توسيع نطاق المشاركة وخلق المزيد من الفرص لطلبة التنس ليتفاعلوا مع اللاعبين الآخرين في فرق موحدة، مع ضمان مراعاة احتياجات كل فرد وبناء ثقافة الدمج في المجتمع الرياضي على أتم وجه.