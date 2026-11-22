بيانات أو إيه جي تكشف سيطرة الإمارات على 20% من طاقة الشرق الأوسط الجوية، مع صدارة طيران الإمارات ومطار دبي الدولي في أكتوبر 2026.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة الدولية المتخصصة في تحليل جداول الرحلات " أو إيه جي" أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت هيمنة واضحة على قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر أكتوبر من عام 2026. فقد سجلت الدولة نحو 7.17 ملايين مقعد مجدول على الرحلات المغادرة، مما جعلها تتصدر أسواق الطيران الإقليمية وتحتكر حصة قدرها 20% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمنطقة، والتي بلغت 35.9 مليون مقعد.

السيطرة الإماراتية على الطاقة الاستيعابية الجوية

تشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي الطاقة الاستيعابية المجدولة لشركات الطيران في الشرق الأوسط خلال أكتوبر 2026 وصل إلى نحو 35.9 مليون مقعد على الرحلات المغادرة. واستحوذت دولة الإمارات على نحو خُمس إجمالي المقاعد المجدولة في المنطقة، وتحديداً بنسبة 19.97% بإجمالي 7.17 ملايين مقعد، متقدمة بذلك على المنافسين الأقرب إليها في القائمة الإيجابية. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن ترتيب الدول الأكثر احتواءً لمقاعد الطيران، حيث سجلت نحو 7.08 ملايين مقعد، في حين came قطر في المرتبة الثالثة إقليمياً بنحو 2.6 مليون مقعد مجدول.

تفوق طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية

حافظت شركة "طيران الإمارات" على موقعها الراسخ كأكبر ناقلة جوية إقليمياً خلال أكتوبر 2026، بإجمالي 3.09 ملايين مقعد مجدول على الرحلات المغادرة. وتعادل هذه الكمية نحو 8.6% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمنطقة البالغة 35.9 مليون مقعد، مما يعكس القوة التشغيلية الهائلة للشركة الوطنية. وفي المقابل، جاء competitor رئيسي في المركز الثاني وهو الخطوط الجوية القطرية بنحو 2.68 مليون مقعد، تلتها الخطوط السعودية بنحو 2.66 مليون مقعد، ثم "الاتحاد للطيران" في المركز الرابع بنحو 1.43 مليون مقعد.

تصدر مطار دبي الدولي لمطارات الشرق الأوسط

على مستوى البنية التحتية للمطارات، تصدر مطار دبي الدولي قائمة مطارات الشرق الأوسط بإجمالي 4.57 ملايين مقعد مجدول خلال أكتوبر 2026. ويشكل هذا الرقم نحو 12.7% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمنطقة، مما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المطار في دعم حركة السياحة والأعمال والتجارة. وجاء مطار حمد الدولي في الدوحة بالمركز الثاني بنحو 2.64 مليون مقعد، وفق البيانات المتاحة، مشكلاً نقطة ربط حيوية أخرى في الشبكة الجوية الإقليمية.

Advertisement

الناقلون الآخرون وحضور الشركات الإماراتية

ضمت قائمة أكبر الناقلات الإقليمية أيضاً شركات أخرى لعبت أدواراً مهمة في تعزيز الحركة الجوية، حيث سجلت "طيران ناس" نحو 1.2 مليون مقعد، و"فلاي دبي" بنحو 1.09 مليون مقعد، و"طيران أديل" بنحو مليون مقعد، و"العربية للطيران" بنحو 860 ألف مقعد. وتبرز هذه الأرقام حضور الناقلات الإماراتية في السوق الإقليمية، من خلال تصدر "طيران الإمارات" القائمة، بالإضافة إلى وجود "الاتحاد للطيران" ضمن أكبر أربع ناقلات، و"فلاي دبي" و"العربية للطيران" ضمن أكبر عشر شركات.

التوقعات المستقبلية واستدامة النمو

تعكس هذه المؤشرات ثقل منظومة الطيران في دولة الإمارات التي تجمع بين حجم السوق، وقوة الناقلات الوطنية، ومكانة مطاراتها في شبكة الربط الجوي الإقليمية والدولية. ويؤدي مطار دبي الدولي دوراً محورياً كبوابة رئيسية لحركة السفر بين الشرق والغرب، مستفيداً من الموقع الجغرافي للإمارة وشبكة وجهاته الدولية الواسعة، إلى جانب عمليات "طيران الإمارات" و"فلاي دبي". وتؤكد البيانات الدور الذي تؤديه الإمارات في حركة الطيران الإقليمية والدولية، مع احتفاظ دبي بالصدارة من حيث عدد المقاعد المجدولة، ووجود أبوظبي والشارقة ضمن أكبر مراكز الحركة الجوية في المنطقة.