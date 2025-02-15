الإمارات تخصص 220 مليون درهم لدعم المدارس للمكفوفين في إثيوبيا

تدشن الإمارات العربية المتحدة مبادرة لمساندة الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في إثيوبيا، وتخصيص 220 مليون درهم لتطوير المدارس وتوفير برامج تعليمية مخصصة.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص مبلغ 220 مليون درهم (60 مليون دولار)، لتطوير المدارس ودعم الاحتياجات التعليمية للطلبة المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في جميع مناطق إثيوبيا.

وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتحت رعاية مؤسسة إرث زايد الإنساني، استكمالاً للنجاح الذي حققته مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين في أديس أبابا، والتي جرى افتتاحها في مايو الماضي بحضور رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد، والسيدة الأولى زيناش تياشو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين. ووقّعت الاتفاقية بحضور وزير دولة وعضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والمدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني محمد حاجي الخوري، والسيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية زيناش تياشو. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية التعليمية والبرامج المصممة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن هذه المبادرة تُجسد نهج دولة الإمارات المتواصل بدعم أصحاب الهمم في جميع أنحاء العالم، وجهودها الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية مُلهِمة وشاملة تلبي احتياجات الطلاب المكفوفين في إثيوبيا، وتتيح أمامهم فرصة ملائمة لتنمية إمكاناتهم. وأضاف سموه، أن هذا الدعم يؤكد الالتزام المشترك لدى دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا بتعزيز قدرة الفئات المختلفة على تجاوز التحديات، التي تواجهها أثناء سعيها لتحقيق التقدم والازدهار الشامل في مجتمعاتها. من جانبه، قال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن دولة الإمارات أدركت منذ قيامها أن التنمية المستدامة والتعاون هما القوة الدافعة لتحقيق الازدهار، وإن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الإمارات العميق نحو الارتقاء بالمجتمعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأضاف: «تعزز شراكتنا رؤية الدول الإفريقية نحو الاستثمار في التعليم كونه ركيزة أساسية للمستقبل المزدهر، ووسيلة لتمكين الشباب، والإسهام الفاعل في دفع عجلة النموّ المستدام». يتضمن الدعم الذي تقدمه المبادرة تطوير عدد من المدارس الجديدة في إثيوبيا، بهدف تأمين بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، وتوفير غرف دراسية مخصصة ومساحات ترفيهية، فضلاً عن تطوير برامج تعليمية تزوّد الطلاب بمناهج تلائم احتياجاتهم، وتوفير موارد تعليمية نموذجية، وبرنامج متخصص لتدريب المعلمين يوفر للطلبة أفضل منظومة تعليمية، ويزودهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لدمجهم بنجاح في الكليات والجامعات الرئيسة، ما يضمن حصولهم على دعم متخصص ينسجم مع المنهاج الوطني المعتمد في بقية المدارس. من جانبها، قالت السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية زيناش تياشو: «نحن ممتنون لدولة الإمارات على شراكتها المستمرة التي تدعم أهدافنا الوطنية في توفير تعليم عالي الجودة لكل مواطن، مهما كانت التحديات. ومن خلال التزامنا المشترك، نسعى إلى بناء مجتمع يحظى فيه الجميع بفرص متساوية للتعلم والنجاح». بدوره، قال المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني محمد حاجي الخوري، إن التعليم حقّ أساسي مكفول للجميع، وإن كلّ طفل يستحق فرصة الحصول على التعليم في بيئة تدعم احتياجاته الخاصة، موضحاً أن تعزيز الأنظمة التعليمية، يسهم في ضمان مستقبل أكثر شمولاً ومساواة. وأضاف أن هذه المبادرة تؤكّد أهمية الشراكات العالمية في تحفيز التأثير الدائم، وضمان بقاء التعليم مفتاحاً للفرص ولتمكين الأجيال القادمة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.6% من سكان إثيوبيا يعانون فقداناً كاملاً للبصر و3.7% يعانون ضعف البصر، كما أنها تحتل أعلى معدلات الإصابة بالتراخوما أو ما يعرف بالرمد الحبيبي على مستوى العالم، وهو مرض ناجم عن الإصابة بجرثومة الكلاميديا يمكن الوقاية منه إلى حدّ كبير، لكنه قد يؤدي إلى العمى الكامل إذا تُرك من دون علاج، إذ يُشكل هذا النوع من أمراض العيون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً، كما يرهق أنظمة الرعاية الصحية ويسهم في زيادة الفقر. وبالشراكة مع مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين، ستسهم المدارس الجديدة التي تم الإعلان عنها في إنشاء شبكة عبر إثيوبيا، لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الشامل. ويضمن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز البنية التحتية التعليمية في إثيوبيا، أن يتمكن كل طالب يعاني ضعف البصر، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية والاقتصادية، من الازدهار في بيئة تعليمية داعمة تمكّنه من الإسهام بشكل فاعل في المجتمع





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